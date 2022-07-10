بطولة افريقيا لكرة اليد - المنتخب التونسي يفتتح مشاركته غدا الاثنين بملاقاة منتخب نيجيريا

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يفتتح المنتخب الوطني للأكابر لكرة اليد يوم غد مشاركته في النسخة 25 لكأس إفريقيا للأمم التي ستدور بمصر من 11 إلى 18 جويلية بملاقاة منتخب نيجيريا ( الساعة 11.30 ) في الجولة الاولى من الدور الاول ضمن المجموعة الثالثة التب تضم ايضا منتخب الراس الاخضر.وقد تحول المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الى القاهرة.ويلاقي المنتخب الوطني يوم الأربعاء 13 جويلية الجاري على الساعة 19.00 منتخب الرأس الأخضر .وستكون هذه البطولة مؤهلة لبطولة العالم القادمة بولونيا - السويد جانفي 2023.ويترشح الأول والثاني من كل مجموعة في نهاية الدور الاول للدور ربع النهائي الذي سيدور يوم 15 جويلية الجاريعلما وأن مقابلات هذه البطولة ستتحتضنها قاعة الدكتور حسن مصطفى والقاعة الدولية ب6 أكتوبرولئن كان التاهل الى ربع النهائي من باب" تحصيل حاصل " بالنسبة للمنتخب التونسي حيث ان الاول و الثاني في المجموعة يترشحان الى ربع النهائي فان المنتخب التونسي سيجد نفسه اما م رهان صعب لاستعادة لقبه في القاهرة خاصة وان منتخب مصر حامل اللقب وصاحب فضية دورة الالعاب المتوسطية يملك كل اسباب النجاح في الحفاظ على لقبه.ويعرف المنتخب المصري فترة انتعاشة كبيرة في السنوات الاخيرة ما جعله يفوز بلقب البطولة الافريقية الماضية ( 2020) على حساب المنتخب التونسي في قاعة رادس بالذات كما بلغ نهائي دورة كرة اليد في الالعاب المتوسطية (وهران 2022) .وقدم المنتخب المصري اداء مميزا في بطولة العالم لكرة اليد في جانفي 2021 رغم هزيمته في ربع النهائي امام منافسه الدنماركي في مباراة احتاج فيها منتخب الدنمارك لركلات الترجيح للفوز 4-3 بعد التعادل في الوقت القانوني والاضافي 35-35 .