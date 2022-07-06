تونس مستعدة لاحتضان مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا "تيكاد 8" - بودن

..





قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الاربعاء، ان تونس مستعدة لاستضافة مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا "تيكاد 8"، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات بالعاصمة يومي 27 و 28 اوت 2022.وذكرت بودن، خلال ندوة صحفية للجنة الوطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا بتونس سنة 2022 "تيكاد 8"، ان المؤتمر سيرتكز على ثلاثة محاور على غرار التنمية الشاملة والتصدي الى الفجوات الاقتصادية وبناء مجتمعات اكثر استقرارا وقدرة على الصمود في القارة الافريقية.واشارت بودن الى ان المؤتمر يعد الاطار الامثل لبحث السبل والاليات الكفيلة برفع مستوى الشراكة الافريقية-اليابانية الى مستوى التحديات.واعتبرت ان الهدف المنشود يتمثل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومن ثمة تجسيم اهداف التنمية المستدامة العامة في افق سنة 2035، علاوة على اهداف اجندا الاتحاد الافريقي 2063.وشددت في السياق ذاته، على ضرورة، وضع برامج دعم ومناخ استثمار مشجع للمبادرة، علاوة على تقديم نموذج للتعاون بين القطاعين العمومي والخاص، مضيفة "ان الامر يتعلق بفرصة لاكتشاف فرص جديدة للتعاون ولاحداث المؤسسات الناشئة في قطاعات مثل التكنولوجيات الرقمية والبحث العلمي والاقتصاد الاخضر والتنمية البشرية"واعتبرت رئيسة الحكومة ان الشراكة الافريقية اليابانية لن تنحصر في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فحسب، بل ستشمل الابعاد الانسانية التي تستند اساسا الى العلاقات التضامنية والعادلة.وبين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من جانبه، أن المؤتمر يتضمن عقد قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات وممثلي المؤسسات الدولية والتي تصل الى حوالي الخمسين. كما يتضمن البرنامج ندوة اقتصادية تجمع ما يقارب 300 مؤسسة يابانية وإفريقية وتونسية، إلى جانب تنظيم 10 أنشطة ( مؤتمرات وورشات) في المجالات الإقتصادية والعلمية.واعتبر الوزير، أن نجاح هذا الموعد، من شأنه أن يساهم في اعلاء صورة تونس، المستعدة بعد، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، لاستقبال الوفود الإفريقية وممثلي المنظمات الدولية إلى جانب نساء ورجال الأعمال.يذكر أن سفارة اليابان بتونس كانت أعلنت رسميا في 16 جويلية 2020،عن تنظيم " تيكاد 8" في تونس سنة 2022، وهي ثاني بلد إفريقي يستضيف هذا الحدث، الذي يهتم بعلاقات التعاون بين اليابان والقارة الإفريقية، بعد أن احتضنته كينيا في سنة 2016.ونالت تونس شرف الموافقة على احتضان "تيكاد 8" اثر اشغال الدورة العادية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في اديس ابابا يومي 9 و10 فيفري 2020ويرمي مؤتمر "تيكاد" الذي بادرت اليابان الى تنظيمه منذ سنة 1993 الى تسريع الحوار السياسي بين مختلف القادة الافارقة وشركاء التنمية حول التحديات التي تجابهها القارة الافريقية. وهو ملتقى متعدد الاطارف يضم اليابان والبلدان الافريقية والمنظمات الدولية والبلدان الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في مسار التنمية بافريقياترجمة: وداد المدفعي وشيراز النايلي