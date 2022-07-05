قفصة: تخصيص 54 ألف رأس من قطيع الماشية لعيد الأضحى

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يبلغ عدد قطيع الماشية المخصص لعيد الأضحى لهذا العام، بولاية قفصة، 54 ألف رأس يتوزع إلى 38 ألف رأس من الضأن و16 ألف رأس من الماعز، وفق ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بالجهة أحمد عمارة.وأضاف عمارة في تصريح ل"وات"، الاثنين، أن عدد رؤوس قطيع الماشية المخصص لعيد الأضحى تراجع مقارنة بالسنة الماضية، والتي بلغ فيها آنذاك عدد الأضاحي 58 ألف رأس، مبينا أن هذا التراجع يعود إلى انحباس الأمطار وتتالي سنوات الجفاف بقفصة. ولاحظ أن عدد الأضاحي هذه السنة، وبرغم تراجع عدده، يلبي حاجيات الجهة دون أي نقص.وأفاد بأن كلا من معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وزانوش تعد من أكبر المناطق المعروفة بتربية قطيع الماشية، مشيرا إلى الحالة الصحية لقطيع الماشية بالجهة مستقرة حيث تم برمجة حملات تلقيح ومراقبة ضد الأمراض الحيوانية المعدية لتشمل 80 بالمائة من جملة القطيع المعني بالتلقيح خلال شهر ماي الماضي.وبين أحمد عمارة أن أسعار الأضاحي سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية الأولية المرتبطة بالأسواق العالمية، مضيفا أنه في إطار الحد من هذا الغلاء تم إحداث نقطة بيع للاضاحي بالميزان بمستودع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنطقة لالة بمعتمدية القصر.يذكر أن ولاية قفصة تساهم ب10 بالمائة من إجمالي الإنتاج الحيواني الوطني، حيث يعد قطيع الماشية بالجهة 70 ألف رأس من الماعز و13 ألف راس من الأبقار و280 ألف رأس من الأغنام.