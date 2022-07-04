تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 1 وجلسة عمل مع عدد من القنصليات بفرنسا استعدادا للاستفتاء

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تم أمس الأحد بمقر القنصلية العامة لتونس بباريس، تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 1، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وعضو الهيئة محمد نوفل الفريخة إلى فرنسا من 3 إلى 5 جويلية الجاري.وعقد بوعسكر بالمناسبة، بمقر سفارة الجمهورية التونسية بباريس، جلسة عمل مع كل من سفير تونس بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية للجمهورية التونسية بكل من باريس وستراسبورغ وبانتان، تطرقت إلى آخر الاستعدادات لتنظيم استفتاء 25 جويلية الذي ينطلق بالخارج يوم 23 جويلية.وتناولت جلسة العمل، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن هيئة الانتخابات، المساعي التي تبذلها البعثات لدى سلطات بلد الاعتماد لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبقية المواعيد الانتخابية بالخارج، وضمان مشاركة واسعة للتونسيين بالمهجر.كما أجرى رئيس الهيئة، لقاء بدار تونس بباريس مع عدد من رؤساء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للجالية التونسية بباريس، استمتع خلالها إلى استفساراتهم ومشاغلهم واقتراحاتهم بخصوص سبل تيسير مشاركة التونسيين بالخارج في استفتاء 25 جويلية، وبقية الاستحقاقات الانتخابية.وأبرز بوعسكر، انفتاح الهيئة على كل مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج، واستعدادها للتفاعل مع مشاغلهم واهتماماتهم، مثمنا اهتمامهم بكل المواعيد والاستحقاقات الوطنية الكبرى، الذي يؤكد الروابط الوثيقة التي تربطهم بوطنهم الأم.وتندرج هذه الزيارة، في اطار الاعداد الجيد لتنظيم الاستفتاء بالخارج، واحكام التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بفرنسا، وفقا لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 31 ماي المنقضي، والمتعلقة بالاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء وللانتخابات التشريعية بالخارج لسنة 2022.جدير بالذكر، أن عمليات الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج الوطن تنطلق يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، تاريخ انطلاق التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.