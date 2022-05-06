وصول أكثر من 16 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة عبر مطار النفيضة من 18 فيفري الى 5 ماي الجاري

أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، بأن عدد الرحلات السياحية التي استقبلها مطار النفيضة الحمامات الدولي بلغ منذ استئناف الحركة الجوية بالمطار يوم 18 فيفري الماضي والى غاية أمس الخميس 102 رحلة قادمة من عديد الوجهات وعلى متنها أكثر من 16 ألف حريف من جنسيات أوروبية مختلفة أهمّها البريطانية، والبلجيكية، والبولونية، والتشيكية، والسويسرية، والبلغارية، أي بمعدل 30 رحلة سياحية كل أسبوع.واضاف توفيق القايد، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أن تواتر وصول هؤلاء السياح يؤكد عودة الطلب على الوجهة السياحية التونسية بعد الانكماش الذي شهدته السوق السياحية العالمية بسبب جائحة "كورونا".وبين القايد، في هذا السياق، ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجّلت في الأسبوع الأخير من شهر افريل المنقضي زيادة هامة في عدد السياح الوافدين الذين تضاعف عددهم بأكثر من 5 مرات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث تم إيواء 8715 حريفا من جنسيات أوروبية مختلفة مقابل 1505 حريفا في السنة الماضية.وذكر ان 148 ألفا و583 سائحا زاروا المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى يوم 30 افريل الماضي مقابل 67 ألفا و664 سائحا زاروا المنطقة خلال نفس الفترة من المنقضية أي بزيادة ناهزت 120 بالمائة.وقد انعكس هذا العدد من السياح على عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية التي ارتفعت الى 344 ألفا و250 ليلة مقابل 132 ألفا و139 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2021 أي بزيادة تقدر بأكثر من 160 بالمائة.وأكد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، من جهة أخرى، ان ميناء سوسة التجاري استأنف استقبال الرحلات البحرية السياحية بعد توقف عن استقبال السياح بالميناء دام 10 سنوات، مشيرا الى شركة "ام اس سي" التي نظمت رحلة سياحية بحرية الى ميناء سوسة التجاري يوم 3 ماي الجاري على متن الناقلة البحرية "ام اس ايلند سكاي" برمجت رحلتين أخريين في شهر جوان القادم، بالإضافة الى رحلتين اضافيتين في شهر سبتمبر 2022 على متن كل رحلة ما يفوق 500 حريف.