خسوف كلي للقمر يوم الإثنين 16 ماي 2022 ويكون مرئيا في تونس

تشهد الأرض خسوفا كليا للقمر يوم الإثنين 16 ماي 2022 بداية من الساعة 2 و32دق إلى غاية الساعة 7و50دق حسب التوقيت المحلي ويمكن مشاهدة أهم مراحل الخسوف في كل من أوروبا وإفريقيا وأمريكا.وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، أنه بالنسبة للبلاد التونسية يمكن مشاهدة أهم مراحل الخسوف انطلاقا من فجر يو الإثنين 16 ماي على الساعة 3و27دق ( بالتوقيت المحلي) عند بداية دخول القمر في ظل الأرض وإلى غاية غروب القمر وهو في حالة خسوف كلي.وبالنسبة لمدينة تونس يغيب القمر وهو في حالة خسوف كلي عند حوالي الساعة 5 و12 دق ( توقيت محلي).وتدوم مرحلة الخسوف الكلي بالبلاد التونسية بين 39 دقيقة و61 دقيقة على غرار مدينة تونس حيث تدوم حوالي 43 دقيقة (وهي الفترة الممتدة من بداية مرحلة الخسوف الكلي إلى غايةغروب القمر).ويكون الخسوف مرئيا في الأمريكتين وأوروبا الغربية وإفريقيا والشرق الأوسط وتستمر مرحلته الجزئية لمدة 3 ساعات و 27 دقيقة .