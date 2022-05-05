المهدية: افتتاح مكتب جديد لشركة خاصة لتوظيف أصحاب الشهائد العلمية بألمانيا

فتح مكتب الشركة الخاصة للتوظيف "ستافوس" بالمهدية، الخميس، أبوابه لاستقبال أصحاب الشهائد العلمية الراغبين في الحصول على شغل بألمانيا.وقال هشام بن كحلة، المدير العام للشركة، إن المكتب سيوفر خدمات البحث عن شغل بألمانيا مع تكوين الراغبين في اللغة الألمانية وإعفائهم من عناء البحث عن سكن للاستئجار بمنطقة العمل.وبين بن كحلة، في تصريح لـ"وات"، أن مكتب المهدية يعد فرعا للشركة الأم بألمانيا وهو حاصل على ترخيص قانوني من وزارة التشغيل التونسية في إطار الشراكة والتعاون بين تونس وألمانيا.وتوقع المتحدث أن يبلغ عدد المسجلين بالمكتب خلال العام الجاري 300 فرد، مشيرا إلى أنه يجري، في الوقت الراهن، تكوين 100 شاب في اللغة الألمانية.وأوضح أن المكتب لا يقبل غير أصحاب الشهائد العلمية وشهائد التكوين المهني ليتكفل بتوفير خدمات مجانية لفائدتهم، تشتمل على البحث عن شغل مناسب، والتسجيل من أجل تلقي تكوين في اللغة الألمانية، مع تأمين محادثة شغل بين طالبي الشغل والمؤسسات المشغلة، علاوة على تأجير مسكن مناسب لفائدة المنتفعين.وشدد بن كحلة على أن هذا المشروع سيساهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تشهدها تونس عامة وجهة المهدية خاصة وتوفير فرص الهجرة القانونية لفائدة الراغبين.من ناحيته، عبر عبد الفتاح شقشوق، والي المهدية، الذي واكب افتتاح المكتب رفقة المدير الجهوي للتشغيل وممثلي شركة "ستافوس" بألمانيا، عن استعداد السلطات الجهوية لتقديم الدعم للمكتب للاضطلاع بدوره.وتشهد جهة المهدية، وخاصة مناطق على غرار ملولش وأولاد الشامخ وهبيرة، غيابا ملحوظا للتنمية مع زيادة مطردة في البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي كثيرا ما يخير خوض مغامرة الهجرة السرية نحو الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط.