بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 14 والاحد 15 ماي الجاري على النحو الاتي:
السبت 14 ماي 2022
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 16)
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاحد 15 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
السبت 14 ماي 2022
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 16)
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاحد 15 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
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