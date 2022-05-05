بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 17:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 14 والاحد 15 ماي الجاري على النحو الاتي:


السبت 14 ماي 2022
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان


ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 16)
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي

الاحد 15 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - النجم الساحلي



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