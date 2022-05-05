صفاقس: مستشفى الحبيب بورقيبة يتلقى تسخيرا يقضي بتعهد 7 بلديات بدفن جثث مهاجرين غير نظاميين أفارقة

تلقت الادارة العامة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، اليوم الاربعاء، تسخيرا من ولاية صفاقس يقضي بتعهد بلديات صفاقس الكبرى، وقرمدة، وساقية الدائر، وساقية الزيت، والشيحية، والعين، وطينة، بدفن 25 جثة لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات افريقية جنوب الصحراء غرقت قواربهم قبالة سواحل الجهة نهاية شهر أفريل الماضي، وفق ما أفاد به مصدر من الادارة العامة لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، لـ"وات".من جهته، أكد رئيس بلدية صفاقس الكبرى، منير اللومي، على ضرورة التفاعل ايجابيا وبصفة مشتركة بين جميع البلديات مع هذه التساخير الصادرة عن السلط الجهوية، سيما وان الأمر يتعلق بدفن جثث كائنات بشرية التي يجب التعامل معها بصفة انسانية"، وفق تعبيره.ودعا ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، السلط المركزية والجهوية المختّصة الى ضرورة دعم البلديات بالامكانيات المادية اللازمة بعد أن استنزفت هذه الأخيرة ميزانيتها المخصّصة لمقابر التونسيين بسبب استغلالها في دفن جثث المهاجرين غير النظاميين، في انتظار ايجاد حل جذري للتعهد بجثث الاجانب في مقابر خاصة بهم، وهو ما يتطلب وقتا طويلا وامكانيات مادية ولوجستية هامة، وفق تأكيده.من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في تصريح لـ"وات"، أن الليلة الفاصلة بين 22 و23 افريل الماضي شهدت غرق 4 مراكب صيد حاولت الابحار من سواحل معتمديتي العامرة وجبنيانة في اتجاه السواحل الايطالية بسبب سوء حالتها، وقد تمكّنت وحدات الحرس البحري والحماية المدنية منذ يوم 22 أفريل الى حد الآن من انتشال 59 جثة لأشخاص من بين حوالي 120 مهاجرا كانوا على متن القوارب التي غرقت.وأشار الى ان غرفة الاموات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تضمّ حاليا 92 جثة لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، من بينها 59 جثة انتشلت منذ 22 أفريل.