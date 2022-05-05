بنزرت: تأجيل إضراب العاملين في شركة اسمنت بنزرت الى يوم  15 جوان

قرّر الطرف النقابي بمؤسسة اسمنت بنزرت التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل اضراب اعوانه واطاراته المبرمج ليوم غد الخميس 5 ماي 2022 الى يوم الأربعاء 15 جوان 2022، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الاربعاء بمقر ولاية بنزرت.وأكدت ممثلة وزارة الصناعة، خلال الاجتماع، على الصبغة العمومية للشركة وعدم نية التفريط فيها من قبل الدولة، وتعهد وزارة أملاك الدولة اثر عدة جلسات بعقد لجنة وطنية استثنائية قصد اسناد المقطعين 56 و57 لشركة اسمنت بنزرت وتعهد جميع الأطراف بفض الملف نظرا لطابعه الاستعجالي وضرورة تواصل نشاط المؤسسة.كما تعهدت السلط الجهوية بفض اشكال سكة الحديد المعطلة، وعقد جلسة عمل في الغرض تضم جميع الأطراف المتداخلة مع ممثلي الشركة في اقرب الاجال.من جهة أخرى، اعرب الطرف النقابي عن رفضه لمشروع الميناء الايكولوجي نظرا لتاثيره على مستقبل المؤسسة، وعن تجديد طلبه باسناد 4 هكتارات لتوسعة رصيف اسمنت بنزرت.كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم القائمة النهائية للاعوان المعنيين بإعادة التصنيف حسب الخطط على انظار اللجنة الإدارية المتناصفة، والنظر فيها في غضون شهرين على أقصى تقدير ، والاشارة الى تسوية النقطة المتعلقة بنظام عمل أعوان الحراسة وتولي وزارة الصناعة مراسلة رئاسة الحكومة بشان نقطة منحة الإنتاجية لسنة 2020 وعقد لجنة للنظر في المقترح.اما بشان تمتيع الاعوان بالمنحة الخصوصية المسندة للمهندسين، فقد طالب الطرف النقابي بسحبها على بقية الاعوان من متصرفين واعوان، وبتعهد سلطة الاشراف اثر طلب من قبل الطرف الإداري بمراسلة رئاسة الحكومة قصد الترخيص لها بالنظر والتفاوض بشان النقطة المتعلقة بادماج زيادات المفاوضات الاجتماعية في شبكة الأجور، علاوة على الاتفاق خلال الجلسة على تمتيع أعوان الشركة بزيادة 3 وصولات اكل إضافية شهريا ليصبح العدد الجملي للوصولات شهريا 25 وصلا على ان يقع عرض المقترح قصد المصادقة على انظار مجلس الإدارة، بالتوازي مع الاتفاق على عرض مقترح مراجعة نظام التأجير في المفاوضات المقبلة.يشار إلى ان اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح قد انعقد بإشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وحضور رئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة بالطيب، وحضور ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والجامعي، علاوة على الإدارة العامة للشركة.مر