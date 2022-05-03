ميناء سوسة التجاري يستقبل أول رحلة سياحية بحرية بعد توقف دام 10 سنوات


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 19:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة استقبلت اليوم الثلاثاء حوالي 75 سائحا من جنسيات أوروبية مختلفة قدموا الى الجهة على متن الناقلة البحرية MS Island Sky التي رست بميناء سوسة التجاري.
وأضاف القايد في تصريح لوات ان هذه الرحلة تندرج في اطار استئناف اولى الرحلات البحرية السياحية بميناء سوسة التجاري بعد توقف عن استقبال السياح بالميناء دام 10 سنوات، مشيرا الى ان هذه الرحلة السياحية تعد من بين رحلات شركة "MSC" للوجهة التونسية.

وذكر المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان برنامج هؤلاء السياح الذين يمتازون بمستوى انفاق عال يتضمن بالخصوص جولة بمدينة سوسة العتيقة يقومون بها مساء اليوم الثلاثاء.
كما يتضمن البرنامج وفق ذات المصدر رحلات سياحية إلى كل من القيروان والجم وذلك للاطلاع على ما تزخر به تونس من مخزون حضاري وثقافي متميز على ان تواصل الباخرة رحلتها يوم غد 4 ماي نحو ميناء حلق الوادي لزيارة تونس العاصمة ومختلف مكونات المشهد الثقافي والسياحي.
عماد




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