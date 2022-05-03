بنزرت: دخول 10 مشاريع لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب حيز الإستغلال

دخل 10 مشاريع لتزويد وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب حول محاور سجنان بولاية بنزرت, حيز الإستغلال بكلفة تقدر ب 49,3 مليون دينار بحسب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الحبيب مرابط.وبين المصدر ذاته, في تصريح ل "وات", ان من ابرز هذه المشاريع المدرجة ضمن مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب حول محاور سجنان, مشروع تزويد منطقة الحساينية لفائدة 998 منتفعا بكلفة 781 ألف دينار, و مشروع تزويد منطقة مساكن لفائدة 808 منتفعين بكلفة 776 ألف دينار, ومشروع تزويد منطقة سقمان لفائدة 2836 منتفعا بكلفة مليونين و 399 الف دينار, ومشروع تزويد منطقة شعبة الحوت وفيض الخزين بكلفة مليون و 264 الف دينار لفائدة 749 منتفعا, ومشروع تزويد منطقة الحنية ام الطبل بكلفة مليون و 800 الف دينار لفائدة 1782 منتفعا .وأضاف أن العمل جار على عدة مشاريع لتزويد المناطق الريفية المعطشة بالماء الصالح للشرب, ومنها تزويد منطقة كشريدة بمعتمدية سجنان لفائدة 220 منتفعا بكلفة 877 ألف دينار, ومشروع إعادة تهيئة شبكة بوعواج بكلفة جملية تقدر ب 2,7 مليون دينار لفائدة 2326 منتفعا, وتزويد منطقة الصخيرة غابات من معتمدية سجنان بكلفة 550 ألف دينار لفائدة 246 منتفعا, ومشروع تزويد منطقة بوفرينينة 1 بكلفة تقدر بمليون و 700 ألف دينار لفائدة 640 ساكنا, ومشروع تزويد منطقة بوفرينينة 2 بكلفة مالية تقدر بمليون و 153 الف دينار لفائدة 436 ساكنا.كما يجري العمل كذلك على مشروع تزويد منطقة السرية بكلفة مالية تقدر بـ 700 ألف دينار لفائدة 246 ساكنا، ومشروع إعادة تهيئة شبكة الدحرة والعلي بكلفة مليونين و500 الف دينار لفائدة 1275 منتفعا، (في طور تركيب العدادات الفردية)، علما و انه تم تزويد منطقة البلاكات الكسير ووادي العود لفائدة 620 ساكن واحالتها للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، حيث من المؤمل دخولها حيز الاستغلال خلال الصائفة الجارية 2022، الى جانب مشروع إعادة تهيئة شبكة الغيران بكلفة مليون و375 الف دينار لفائدة 311 منتفعا.هذا الي جانب اعادة تهيئة شبكة سيدي مشرق بكلفة تقدر بـــ 8,7 مليون دينار لفائدة 3890 منتفعا، علاوة على مشاريع تزويد منطقة كاف عباد بالماء الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر بحوالي 3 ملايين و750 الف دينار لفائدة 1596منتفعا، وتزويد منطقة المخيش بالماء الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر بحوالي مليون و500 الف دينار لفائدة 573منتفعا ،و إعادة تهيئة شبكة لوكة بكلفة تقدر بحوالي مليونين و220 الف دينار لفائدة 2349 منتفعا ، وثلاثتها مبرمجة للسنة الجارية 2022، بينما تقدّر تكلفة مشروع تزويد منطقة فجة الريح بالماء الصالح للشرب بـ3 ملايين و722 الف دينار لفائدة 2227 منتفعا، وهو مبرمج للانجاز خلال السنة المقبلة 2023.ويجري العمل على انجاز عدد إضافي من المشاريع المائية بالجهة خارج مشروع المحاور وذلك بكلفة مالية جملية تقدر بـ 4 ملايين و582 الف دينار لفائدة 4582 منتفعا والمؤمل دخولها حيز الاستغلال خلال الصائفة الجارية 2022، منها مشروع تعهد الماء الصالح للشرب بالحمرونية بمعتمدية جومين لفائدة 554منتفعا بكلفة 772 الف دينار، وهو في طور وضع الشبكة تحت الضغط، الى جانب مشروع تزويد منطقة حشاد أم الجنة بمعتمدية غزالة لفائدة 1120 منتفعا بكلفة تناهز مليون و963 الف دينار ، والذي تم استكمال إنجازه، في انتظار تركيب العدادات من قبل الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه، ومشروع تزويد منطقة البسباسية بأوتيك لفائدة 2908 منتفعين بكلفة مليون و 700 ألف دينار ، ومشروع تزويد منطقة سيدي عيسى بالماء الصالح للشرب لفائدة 1650 منتفعا بكلفة مليون و40 ألف دينار ، وفق المصدر نفسه.يذكر ان التكلفة المحينة لمشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب حول محاور سجنان باعتبار محور سيدي مشرق تبلغ حوالي 75,5 مليون دينار, ويضم محور سجنان ومحور تمرة, ومحور السرية, ومحور كاف عباد, ومحور سيدي مشرق.وتقدر نسبة الyptوتنشط بالجهة 80 منظومة مائية, 30,8% منها عن طريق الهندسة الريفية, و 63,1% عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه, ومن المؤمل عقب استكمال مجمل المشاريع المبرمجة والمتواصلة أن تصل النسبة العامة للتزود بالجهة ككل 98% في غضون سنة 2025 , بحسب ذات المصدر .