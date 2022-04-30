كأس أمم أفريقيا للسيدات (المغرب 2022) تونس في المجموعة الثانية

وضعت قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات لكرة القدم (المغرب 2022) التي جرت مساء الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا), المنتخب الوطني التونسي في المجوعة الثانية الى جانب منتخبات الكاميرون وزمبيا والطوغو.وضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب وبوركينا فاسو والسينغال وأوغندا فيما تالفت المجموعة الثالثة كل من نيجيريا وجنوب افريقيا وبورندي وبوتسوانا.وتقام نهائيات كاس الامم الافريقية من 2 الى 23 جويلية 2022 .