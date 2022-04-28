موكب ديني وتظاهرة فنية بجامع الزيتونة المعمور بمناسبة ليلة القدر


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 13:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أنتظم أمس الأربعاء، موكب ديني بجامع الزيتونة المعمور بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وختم الحديث، حضره وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي.


واستمع الوزير إلى تلاوة من القرآن الكريم ثم سرد للحديث النبوي الشريف من أئمة الجامع الأعظم، الى جانب الاستماع الى محاضرة وابتهالات وأدعية.

كما واكب مساء أمس، رفقة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، تظاهرة فنية تمثلت في الإنارة الضوئية mapping على مئذنة جامع الزيتونة المعمور بأشكال جميلة أنيرت بأسماء الله الحسنى.


واعتبر الوزير أن هذه التظاهرة، تندرج في إطار الحرص على أن تكون المساجد حاضنة للحياة الثقافية، ولإبراز خصوصيات الهوية العربية الإسلامية، من خلال التعريف بالمعالم الدينية التونسية العتيقة، وتشجيع الشباب على المبادرة والابداع عبر تثمين التراث الديني الثري للبلاد.

وقد حضر التظاهرة ثلة من الوزراء و السفراء وجمع غفير من رواد الجامع المعمور وزواره.




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