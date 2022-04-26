​​​​​​​تونس تشارك في الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري ببرشلونة من 26 الى 28 افريل الجاري

تشارك وكالة النهوض بالاستشمارات الفلاحية بالتعاون مع المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري، بالصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري المنعقد بمدينة برشلونة باسبانيا من يوم الثلاثاء، 26 الى 28 افريل الجاري.ويشارك في الجناح التونسي، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، 40 مشاركا من المهنيين الناشطين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وممثلين عن شركات مختصة في تحويل وتصدير منتجات البحر، سيعرضون عينات من مختلف المنتجات البحرية التونسية الطازجة والمحولة والمجمدة.وتتميز هذه المشاركة، التي تتنزل في إطار الانشطة التنموية للوكالة لسنة 2022، الرامية لمزيد تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتنمية صادراته، بإعداد برنامج لزيارات منظمة بأجنحة الشركات الموردة، بالإضافة إلى عقد زيارات و لقاءات شراكة بين المستثمرين التونسيين والاجانب في المجال، وذلك في إطار المشروع السويسري التونسي لتطوير الواردات "سيبو" من أجل تعزيز البحث عن أسواق جديدة واعتماد تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة في المعارض المختصة لتطوير صادرات المؤسسات في القطاع .يشار الى أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك للمرة العشرين في هذا الصالون الذي يشارك فيه أكثر من 29 ألف عارض من مختلف الدول ويعد من أهم الصالونات في قطاع الصيد البحري في العالم وفرصة هامة للاطلاع على أحدث التقنيات ولعرض منتجات الصيد البحري التونسية وترويجها، علاوة على توفيره لمجالات واسعة للتعاون والشراكة.وتعتبر هذه التظاهرة ملتقى أعمال للمنتجين والموردين والمجهزين من مختلف دول العالم للبحث عن أسواق جديدة وربط علاقات مهنية مع مختلف الفاعلين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.واعتبرت سفيرة تونس باسبانيا فاطمة عمراني شرقي، لدى زيارتها للجناح التونسي، ان مثل هذه المشاركات في التظاهرات العالمية تلعب دورا هاما في مزيد الترويج للمنتجات التونسية وخلق فرص لربط علاقات استثمارية بين التونسيين والأجانب، فضلا عن الاطلاع على مستجدات القطاع على المستوى العالمي في ضل وضع يتسم بالتطور و الابتكار المستمر.