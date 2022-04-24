بطولة الجزائر - /الجولة ال 27/: النتائج والترتيب


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 09:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة ال27
لبطولة الجزائر لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة والسبت:



السبت 23 أفريل :

أمل الأربعاء- مولودية الجزائر 1-0
هلال شلغوم العيد - مولودية وهران 0-0
شبيبة الساورة - وداد تلمسان 6 - 0
شبيبة القبائل- أولمبي الشلف 0 - 1

الجمعة 22 أفريل :
أولمبي المدية - سريع غليزان 2-0
نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1-4
اتحاد بسكرة - نجم مقرة 1-0

مباريات مؤجلة :
وفاق سطيف - نادي بارادو
اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد

الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 52 23
2. شبيبة الساورة 47 25
3. شبيبة القبائل 46 26
--. نادي بارادو 46 26
5. مولودية الجزائر 45 27
6. شباب قسنطينة 43 26
7. أولمبي الشلف 41 27
8. اتحاد الجزائر 39 26
9. وفاق سطيف 37 23
--. اتحاد بسكرة 37 26
11. نجم مقرة 34 27
12. مولودية وهران 32 26
13. أمل الأربعاء 31 26
14. أولمبي المدية 28 27
--. هلال شلغوم العيد 28 27
16. نصر حسين داي 21 27
17. سريع غليزان 16 27
18. وداد تلمسان 13 26.




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