كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية بصدد اعداد مهمّة اقتصادية إلى مالطا خلال شهر ماي 2022

يشارك وفد تونسي يمثل حوالي 30 مؤسسة في مهمة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة فالات بمالطا خلال الفترة من 22 الى 25 ماي 2022، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية -كوناكت-.وتنشط هذه المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن كوناكنت، السبت، في العديد من القطاعات على غرار التجارة الدولية والبناء والأشغال العامّة ومواد البناء والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحّة إضافة الى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والطّاقات المتجددة والاستشارات التجاريّة والنقل الدولي واللوجستيك.وتستهدف المهمّة الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تبحث عن تطوير نشاطها على المستوى الدولي، عبر منحهم فرصة اللقاء باصحاب الأعمال والقائمين على المؤسسات ومسؤولي الادارة المالطية لبضعة ايام، بغاية تشبيك العلاقات والقيام بشراكات، بحسب ما تقدمت به منظمة الأعراف