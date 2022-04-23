الرابطة الاولى - مرحلة التتويج - برنامج الجولة الاولى


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي 28 و29 افريل الجاري بداية من الساعة 13 و30د //


يوم 28 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي


يوم 29 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
في ملعب رادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245072



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 أفريل 2022 | 22 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:01 12:25 05:35 04:01
Babnet
31°
 Babnet31° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1323°-1322°-1223°-1423°-14
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   