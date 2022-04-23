الرابطة الاولى - مرحلة التتويج - برنامج الجولة الاولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي 28 و29 افريل الجاري بداية من الساعة 13 و30د //
يوم 28 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
يوم 29 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
في ملعب رادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
يوم 28 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
يوم 29 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
في ملعب رادس
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
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