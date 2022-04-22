قبلي : " تبسكيلة عشية رمضان" تظاهرة يومية للحث على استعمال الدراجات بمختلف أحياء دوز الكبرى

تواصل جمعية فجر الصحراء للدراجات في دوز تنظيم تظاهرة "تبسكيلة عشية رمضان" في دورتها الثالثة التي تتواصل على امتداد شهر الصيام في أغلب أحياء دوز الكبرى بمشاركة مختلف الشرائح العمرية.وأوضح رئيس جمعية فجر الصحراء للدراجات فرج بنمحمد في تصريح اليوم لـ(وات) أن الجديد في تظاهرة تبسكيلة رمضان لهذه السنة هو تنقّل ممثلي الجمعية يوميا الى أحد أحياء مدينة دوز مصحوبين بدراجاتهم مع توفير عدد من الدراجات لمتساكني هذه الاحياء للمشاركة في تبسكيلة رمضان تحت شعار "تبسكيلة عشية رمضان في حومتنا".وأضاف المصدر ذاته ان التبسكيلة شملت الى حد الآن العديد من احياء مدينة دوز على غرار "حي اولاد منصور" و"العجامنة" و"حي أولاد يحيى" و"حي العبادلة"، إضافة الى إنجاز تبسكيلة على شرف الهيئة المحلية للهلال الاحمر بالمنطقة وأخرى على شرف مدرسة ابن عرفة في دوز، مشيرا الى مشاركة مختلف الشرائح العمرية في هذه التظاهرة من الاطفال الصغار الذين يستعملون الدراجات الهوائية ذات الثلاثة عجلات وصولا الى الشيوخ الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة.وفي ذات السياق أكد فرج بنمحمد مشاركة اكثر من 100 متسابق في كل "تبسكيلة " تجوب حوالي 2 كلم من كل حي تنتظم به يتم خلالها تنظيم عدة فقرات تنشيطية علاوة على توزيع بعض الجوائز الرمزية لتحفيز المشاركين على الاستعمال اليومي للدراجة لما تحمله من أبعاد رياضية وبيئية، مشيرا إلى ان التظاهرة مكّنت من إحداث جو من البهجة بالاحياء في عشية رمضان وساعدت في تقارب الاجيال وجعل الدراجة محور احاديثهم وهو الهدف الاساسي الذي تعمل عليه جمعية فجر الصحراء بدوز لاعادة الاعتبار للدراجة لتتحوّل الى احدى اهم وسائل التنقل اليومي بالمدينة مما يساهم في التخفيف من الضغط المروري والمحافظة على بيئة سليمة عبر التخفيف من انبعاثات الدخان من السيارات والدراجات النارية.