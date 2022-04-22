وزيرة المالية تبحث عن بعد مع وفد من صندوق النقد الدولي التوجهات الكبرى للاصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني

بحثت زيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، مساء الخميس، عن بعد مع فريق من صندوق النقد الدولي التوجّهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس والصندوق في هذا المجال.واستعرضت نمصية الملامح الكبرى لبرنامج الإصلاح الجبائي الذي يندرج ضمن جملة الإصلاحات المبرمجة والذي يهدف أساسا إلى تبسيط الجباية وتوحيد النّسب ومزيد تكريس مبدأ العدالة الجبائيّة وتوسيع القاعدة ومقاومة التهرّب الضريبي واستكمال برنامج رقمنة إدارة الجباية.وتم التأكيد خلال اللقاء على أهميّة ضبط الطرق العمليّة لتعزيز التعاون الفنّي مع صندوق النقد الدّولي في هذا المجال من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة ووضع الآليات الفنيّة المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح على المدى القصير والمتوسّط.يشار الى ان تونس في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حضوريا عبر وفد وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الى جانب مشاركة وزيرة المالية عن بعد.والتقت نمصية مؤخرا عن بعد رفقة العباسي وسعيّد نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه في ظل تاكيدات على تنفيذ برنامج الإصلاحات الذّي تعتزم الحكومة التونسيّة وضعه قيد التنفيذ بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين.وتتطلع تونس من خلال جولات المحادثات المستمرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الى التوصل الى اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 .