اجتماع وزير الشباب والرياضة بممثلي اندية الرابطة1: " وعي واستعداد لمزيد العمل من اجل مقاومة العنف بكل اشكاله في الملاعب  "

اكد رؤساء وممثلو اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال اجتماعهم اليوم بحضور وزير الشباب الرياضة كمال دقيش استعدادهم لمزيد العمل من اجل نشر الروح الرياضية في الملاعب الرياضة ومقاومة العنف بكل اشكاله وذلك بالتعاون مع لجان الاحباء ومختلف الاطراف الفاعلة في المشهد الرياضي معربين عن تمسكهم بحضور الجماهير خلال المقابلات الرياضية.واكد كمال دقيش بالمناسبة على ضرورة تعميق التواصل بين الهيئات المديرة و لجان الاحباء من اجل تحسيس الجماهير بضروة التحلي بالسلوك الرياضي السليم و احترام الروح الرياضيةواوضح ان الوزارة تعمل على مختلف الواجهات من اجل تنفيذ خطة متعددة المحاور لمقاومةاشكال العنف في الملاعب الرياضية وذلك بالتشاور مع مختلف الاطراف مبينا ان العمل متواصل لمراجعة القوانين التشريعية المنظمة للعبة في اتجاه مقاومة العنف والقضاء على اسبابه ضمن مقاربة تشاركية تحمل المسؤولية لكل الاطراف .وبين ان التلاعب بالنتائج الرياضية يعتبر من اسباب العنف مؤكدا على سعي سلطة الاشراف الى توفير ارضية قانونية تقاوم هذه المظاهر وتعاقب كل التجاوات في هذا الشان على اساس ان التلاعب بالنتائج الرياضية يعتبر ضمن خانة الجرائم التي تنطبق عليها قوانين المجلة الجزائيةواجمع ممثلو الاندية على ضرورة اعلان موقف موحد يدعو الى اعلاء القيم النبيلة لكرة القدم في الملاعب وخارجها بما يساهم في التقليص من منسوب العنف وتقريب اواصر التقارب بين الاندية الرياضية تحقيقا لمنافسات كرة قدم نظيفة وتوفيرا لمناخ يضمن اقامة المقابلات الرياضية في كنف الروح الرياضية.كما دعوا الى اطلاق حملات تحسيسية عبر وسائل الاعلام لمقاومة العنف وسط الفضات الرياضية وتوجيه رسائل ايجابية تقرب بين مختلف اطراف اللعبة من رياضيين ومسيرين وامنيينو اعرب ممثلو الاندية خلال الاجتماع الذي ياتي عشية انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن تفهمهم ووعيهم بدقة التحديات المطروحة من اجل انجاح بقية مراحل الموسم الرياضي في كنف الالتزام بمبادئ الميثاق الرياضي مؤكدين على ضرورة تكثيف المبادرات الاتصالية والتحسيسية التي تبرز مظاهر التقارب بين مختلف الاندية وتروج لصور التاخي وتبث رسائل ايجابية سواء عبر المواقع الالكترونية للاندية وصفحاتها على "الفايس بوك "او عبروسائل الاعلام.واكدوا على ضرورة تجويد اداء التحكيم وارساء العدالة الرياضية بين كل الاندية باعتباران ذلك يعد من العوامل التي تخفض في منسوب العنف في الفضاءات الرياضية وتقرب بين المتنافسين معتبرين ان اعتماد تقنية ال"فار" سيوفر مناخا اكثر عدالة في المقابلات الرياضية في مرحلة دقيقة من الموسم الرياضي.ودعوا ايضا الى ضرورة التعاطي بحزم مع التجاوزات التي يمكن ان تصدر عن فئة معينة من الجماهير داعين الى ان تكون العقوبات ضد المشاغبين وان لا يتم تعميم العقوبات على كل الاندية بمنع الحضور الجماهيري في الملاعب ومؤكدين على ضرورة احكام التواصل مع مجموعات الاحباء من خلال اسلوب التوعية والاقناع بعيدا عن المقاربة الامنية الصرفة.وثمنوا في هذا الاطار دور قوات الامن في انجاح تنظيم المسابقات والمقابلات الرياضية مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة ان يتم التعاطي مع الجماهير الرياضية في الملاعب كفئة ذات خصوصية تستوجب تفهما وتعاملا خاصا تفاديا لتوتير الاجواء .كما اوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تفادي التصريحات الاعلامية المتشنجة للمسيرين عقب المقابلات الرياضية و الحرص على بث خطاب هادئ يقرب بين افراد الاسرة الرياضية .