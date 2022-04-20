انطلاق الحملة الوطنية لتجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينها

انطلقت يوم أمس الثلاثاء الحملة الوطنية لتجميع الزيوت الغذائية المستعملة من المصدر، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتصرف في النفاياتوتهدف هذه الحملة بالأساس إلى تفعيل منظومة التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة "بيو-زيت " ومضاعفة الكميات المجمعة والمفرزة من المنازل والتي تمثل حوالي 60 بالمائة من الكمية الجملية المنتجة.كما تعنى هذه المنظومة بتوعية ربات البيوت بأهمية جمع هذه الزيوت لما لها من مضار على المحيط والبيئة، إضافة إلى حجم التكاليف المخصصة لتصفيتها عند القائها بصفة عشوائية بالوسط الطبيعي، عوض استغلالها والانتفاع بها كمادة أولية ضمن مسار التثمين المادي أو الطاقيولتحقيق هذه الأهداف تم تركيز حاويات مخصصة للتجميع بأقرب نقطة جمع موضوعة على الذمة، على أن يتم تسليمها في مرحلة لاحقة للشركات المرخص لها في تثمين الزيوت النباتية المستعملة