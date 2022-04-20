انطلاق الحملة الوطنية لتجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينها


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 12:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انطلقت يوم أمس الثلاثاء الحملة الوطنية لتجميع الزيوت الغذائية المستعملة من المصدر، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
وتهدف هذه الحملة بالأساس إلى تفعيل منظومة التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة "بيو-زيت " ومضاعفة الكميات المجمعة والمفرزة من المنازل والتي تمثل حوالي 60 بالمائة من الكمية الجملية المنتجة.


كما تعنى هذه المنظومة بتوعية ربات البيوت بأهمية جمع هذه الزيوت لما لها من مضار على المحيط والبيئة، إضافة إلى حجم التكاليف المخصصة لتصفيتها عند القائها بصفة عشوائية بالوسط الطبيعي، عوض استغلالها والانتفاع بها كمادة أولية ضمن مسار التثمين المادي أو الطاقي
ولتحقيق هذه الأهداف تم تركيز حاويات مخصصة للتجميع بأقرب نقطة جمع موضوعة على الذمة، على أن يتم تسليمها في مرحلة لاحقة للشركات المرخص لها في تثمين الزيوت النباتية المستعملة






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244895

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 20 Avril 2022 à 12h 47m |           
Cette Agence Vermoulu et Largement Corrompu a Perdu Toute Crédibilité...avec les scandales des dechets italiens..

Il Faut la liquider !



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