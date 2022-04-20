بنزرت: تنصيب معتمد العالية الجديد محرز البوثوري

تم، اليوم الاربعاء، تنصيب معتمد العالية الجديد محرز البوثوري ، وذلك في موكب بمقر المعتمدية، اشرف على فعالياته والي بنزرت سمير عبد اللاوي بحضور كل من المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني والكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ومعتمد اوتيك رامي معمري ومعتمد راس الجبل سمير فرحات، ورئيس بلدية العالية حمادي بن سالم وممثلون عن اجهزة الدولة والمكونات المنظماتية والمجتمعية.وابرز والي بنزرت في كلمة بالمناسبة أهمية دور المعتمد في مزيد تعزيز العملية التنموية بمفهومها الشامل، الاقتصادي والاجتماعي بمنطقته، وخدمة المواطن والصالح العام، واعرب من جهته معتمد العالية الجديد عن استعداده الجدي لعدم ادخار أي جهد لأداء الواجب الوطني المنوط بعهدته في خدمة أهالي ومتساكني المنطقة والجهة بكل تفان واخلاص.وكان المعتمد الجديد للعالية محرز البوثوري يشغل خطة اخصائي اجتماعي بولاية بن عروس قبل ان يتولى مهام معتمد العالية، وهو متحصل على شهادة تقني سامي في السلامة والمراقبة الصناعية، واصيل منطقة الرميلة بحاسي الفريد من ولاية القصرين، وهو متزوج واب لثلاثة أطفال.يشار الى انه تم الإعلان مؤخرا عن سد الشغور الحاصل بمعتمدية غزالة من خلال تعيين رؤوف شعباني على راس المعتمدية وأيضا الشغور الحاصل بمعتمدية جرزونة وتعيين الياس بالشيخ على راس المعتمدية، في انتظار الإعلان عن اسمي المعتمدين الجديدين لمعتمديتي بنزرت الجنوبية وتينجة واللذين يشرف عليهما بالنيابة معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله.