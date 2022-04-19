توزر: جلسة عمل تنظر في انخراط النزل السياحية ضمن برامج النجاعة الطاقية بتجهيزها بالطاقة الشمسية

نظرت جلسة العمل المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر ولاية توزر في سبل تنفيذ برنامج يهم انخراط النزل السياحية في برامج النجاعة والانتقال الطاقي عبر إطلاق برنامج لتجهيزها بالطاقة الشمسية نظرا لارتفاع تكلفة استهلاك التيار الكهربائي في جميع النزل بالجهة ولتفادي غلقها في فصل الصيف الذي يعرف زيادة كبيرة في استهلاك التيار الكهربائي وفق ما ذكره والي الجهة محمد أيمن البجاوي.وأضاف والي الجهة في تصريح لـ(وات) أن البرنامج سيسمح كذلك بإعادة فتح النزل المغلقة بعد التحفيض في معدّلات استهلاكها من التيّار الكهربائي، موضّحا أن البرنامج سيقع تنفيذه بالشراكة بين ولاية توزر والوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة بما يمكّن من تجهيزها بالطاقة الشمسية وتمتعها بامتيازات وحوافز مالية في الغرض.مع الإشارة الى أن البرنامج سيوفر قروض ومنح للنزل ويقع تمويله من هياكل وطنية منها أربعة بنوك تونسية انخرطت في البرنامج الى جانب جهات أجنبية أبرزها الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في حين ستكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز الشريك الرئيسي للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة في تنفيذ البرنامج فيما يهم المسائل الفنية.ويسمح البرنامج وفق والي الجهة من خفض معدّلات استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح من 50 الى 60 بالمائة بالنسبة الى النزل بما يشجّع على تثمين السياحة الايكولوجية وتحويل القطاع السياحي الى داعم للحفاظ على البيئة، ملاحظا أن البرنامج لاقى استحسان أصحاب النزل وستنظّم جلسات تحسيسية أخرى لمزيد التعريف بالبرنامج وانخراط النزل فيه مع العمل على انخراط جميع النزل بما يخفّض في تكلفة تنفيذ المشروع مع اقتراح تركيز اللاقطات الشمسية في مكان مجمّع للحفاظ على جمالية النزل على أن يتم الاستغلال بشكل فردي.