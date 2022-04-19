الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة التتويج - الرزنامة والمواعيد

تم مساء اليوم سحب عملية القرعة الخاصة بمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وفي يلي رزنامة مرحلة التتويج.
الجولة الاولى ذهابا يوم 28-29 افريل 2022
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
الترجي التونسي - النادي الصفاقسي
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
الجولة الثانية / 3-4 ماي
الترجي التونسي -الاتحاد المنستيري
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الجولة الثالثة / 7-8 ماي
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
النادي الافريقي - الترجي التونسي
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
الجولة الرابعة / 14-15 ماي
الترجي التونسي - النجم الساحلي
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
الجولة الخامسة / 21-22 ماي
اتحاد بن قردان - الترجي التونسي
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
النادي الافريقي -النجم الساحلي
وسيستضيف الترجي التونسي والنادي الافريقي ضيوفهما بملعب حمادي العقربي برادس بينما سيلعب النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان بملعب الطيب المهيري بصفاقس وسيستضيف الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي ضيوفهما بملعب بن جنات بالمنستير
وفي يلي رزنامة مرحلة التتويج.
الجولة الاولى ذهابا يوم 28-29 افريل 2022
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
الترجي التونسي - النادي الصفاقسي
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
الجولة الثانية / 3-4 ماي
الترجي التونسي -الاتحاد المنستيري
اتحاد بن قردان - النادي الافريقي
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الجولة الثالثة / 7-8 ماي
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
النادي الافريقي - الترجي التونسي
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
الجولة الرابعة / 14-15 ماي
الترجي التونسي - النجم الساحلي
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي
الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
الجولة الخامسة / 21-22 ماي
اتحاد بن قردان - الترجي التونسي
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
النادي الافريقي -النجم الساحلي
وسيستضيف الترجي التونسي والنادي الافريقي ضيوفهما بملعب حمادي العقربي برادس بينما سيلعب النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان بملعب الطيب المهيري بصفاقس وسيستضيف الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي ضيوفهما بملعب بن جنات بالمنستير
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