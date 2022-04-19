الرابطة المحترفة الاولى - مجموعة التتويج - الرزنامة والمواعيد

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقيالترجي التونسي - النادي الصفاقسياتحاد بن قردان - النجم الساحليالجولة الثانية / 3-4 مايالترجي التونسي -الاتحاد المنستيرياتحاد بن قردان - النادي الافريقيالنجم الساحلي - النادي الصفاقسيالجولة الثالثة / 7-8 مايالنجم الساحلي - الاتحاد المنستيريالنادي الافريقي - الترجي التونسيالنادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانالجولة الرابعة / 14-15 مايالترجي التونسي - النجم الساحليالنادي الصفاقسي - النادي الافريقيالاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردانالجولة الخامسة / 21-22 ماياتحاد بن قردان - الترجي التونسيالاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسيالنادي الافريقي -النجم الساحليوسيستضيف الترجي التونسي والنادي الافريقي ضيوفهما بملعب حمادي العقربي برادس بينما سيلعب النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان بملعب الطيب المهيري بصفاقس وسيستضيف الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي ضيوفهما بملعب بن جنات بالمنستير