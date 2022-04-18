وزارة الشؤون الاجتماعية حددت قائمة الملحقين الاجتماعيين بعنوان سنة 2022 حسـب "مقاييس دقيقة ودون مراعاة لأي سياق خارجي" (مالك الزاهي)

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية قائمة الملحقين الاجتماعيين من إطارات الوزارة ومنشآتها بعنوان سنة 2022 حسـب "مقاييس دقيقـة ودون مراعاة لأي سياق خارجي"، وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إثر اختتام الدورة الأولى من أكاديميـة الملحقين الاجتماعيين، الى أنّ هذه الأكاديمية تهدف أساسا إلى تنمية قدرات الملحقين الاجتماعيين في العديد من المجالات المتصلة بمهامهم والموجهة لتلبية حاجيات المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، مبينا أنّ الوزارة انخرطت في مسار إصلاحـي يهدف أساسا إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإسدائها في أقرب الآجال بجودة عالية وبمردودية ناجعة، وفق بلاغ صدر الاثنين عن الوزارةوشدّد الوزير على أنّ دور الملحق الاجتماعـي يعكس الـدّور الاجتماعي للدّولة التـي ترعـى أبناءهـا بالمهجـر، مشيرا إلى الدور والأمانة التي عهدت بذمة الملحقين الاجتماعيين الجدد وتعويل الوزارة على خبـرتهم وصـدقـهم بمـا يؤهّـلـهم للنّجاح فـي هذه المهمّة.يشار الى أن الدورة الأولى من أكاديميـة الملحقين الاجتماعييـن التي تهدف الى تأطيـر الملحــق الاجتماعـي لتمكينه من قيامه بـدوره الوظيفـي على أحســن وجـه، بادرت بتنظيمها وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج بالتعــاون مع منظّمــة العمـل الدّوليــة والمنظّمـة الدّوليــة للهجــرة، وذلك لفائدة الملحقين الاجتماعيين المعيّنين الجدد.