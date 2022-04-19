وكالة التحكم في الطاقة ترفع من سقف القروض المسندة للمنشآت المنتجة للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة

أفادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الاثنين، أنّه تمّ ن الاتفاق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الترفيع في سقف القروض المسندة، عن طريقها، لفائدة المنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بغاية تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي.ويقدر سقف القروض المسندة وفق بلاغ صادر عن الوكالة، ب5000 دينار بالنسبة للمنشأة، التي لا يتجاوز انتاجها من الكهرباء 49ر1 كيلواط و6500 دينار بالنسبة للمنشأة، التّي يتراوح انتاجها بين 5ر1 و 99ر1 كيلواط و7500 دينار بين 2 و 3 كيلواط و10000 دينار أكثر من 3 كيلواط.كما اعلنت الوكالة انه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الامر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي، وذلك في اطار برنامج تركيز تجهيزات لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض.وتتمثل قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي، وفق المصدر ذاته، في نقطتين، الأولى بالنسبة للمستهلكين، الذين يتراوح استهلاكهم السنوي للكهرباء بين 1200 و1800 كيلواط -ساعة "برنامج بروسل الاك الاقتصادي": تمويل البرنامج عبر ميزانية اضافية سيتم رصدها لفائدة صندوق الانتقال الطاقي بعنوان سنة 2022.وتتمثل النقطة الثانية بالنسبة للمستهلكين، الذين يتراوح استهلاكهم السنوي للكهرباء بين 1800 و4800 كيلواط-ساعة "برنامج بروسل الاك:اسناد منحة بسقف خمسمائة دينار للجهاز الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة لا تتجاوز 3 كيلواط.