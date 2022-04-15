بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى

وضعت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للاكابر المنتخب التونسي في المجموعة الاولى صحبة منتخبات :و صربيا -و بورتريكو و اكرانيا التي عوضت روسيا .
و تستضيف كل من بولونيا وسلوفينيا منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للاكابر بعد نقلها من روسيا مع دعوة المنتخب الأوكراني ليحل محل المنتخب الروسي باعتباره ثاني أفضل فريق في التصنيف العالمي.
وستقام البطولة خلال الفترة المتراوحة بين 26 اوت و 11 سبتمبر 2022.
وفي ما يلي نتيجة القرعة و تركيبة المجموعات
المجموعة -1-: اوكرانيا -صربيا -تونس -بورتوريكو
المجموعة- 2- البرازيل -اليابان -كوبا -قطر
المجموعة-3-:بولونيا -الولايات المتحدة الامريكية-المكسيك-بلغاريا
المجموعة- 4-:فرنسا -سلوقينيا-المانيا -الكامرون
المجموعة- 5- : ايطاليا -الكندا -تركيا -الصين
المجموعة- 6-:-الارجنتين -ايران -هولاندا -مصر
و تستضيف كل من بولونيا وسلوفينيا منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للاكابر بعد نقلها من روسيا مع دعوة المنتخب الأوكراني ليحل محل المنتخب الروسي باعتباره ثاني أفضل فريق في التصنيف العالمي.
وستقام البطولة خلال الفترة المتراوحة بين 26 اوت و 11 سبتمبر 2022.
وفي ما يلي نتيجة القرعة و تركيبة المجموعات
المجموعة -1-: اوكرانيا -صربيا -تونس -بورتوريكو
المجموعة- 2- البرازيل -اليابان -كوبا -قطر
المجموعة-3-:بولونيا -الولايات المتحدة الامريكية-المكسيك-بلغاريا
المجموعة- 4-:فرنسا -سلوقينيا-المانيا -الكامرون
المجموعة- 5- : ايطاليا -الكندا -تركيا -الصين
المجموعة- 6-:-الارجنتين -ايران -هولاندا -مصر
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