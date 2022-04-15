بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى

وفي ما يلي نتيجة القرعة و تركيبة المجموعات

وضعت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للاكابر المنتخب التونسي في المجموعة الاولى صحبة منتخبات :و صربيا -و بورتريكو و اكرانيا التي عوضت روسيا .و تستضيف كل من بولونيا وسلوفينيا منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للاكابر بعد نقلها من روسيا مع دعوة المنتخب الأوكراني ليحل محل المنتخب الروسي باعتباره ثاني أفضل فريق في التصنيف العالمي.وستقام البطولة خلال الفترة المتراوحة بين 26 اوت و 11 سبتمبر 2022.المجموعة -1-: اوكرانيا -صربيا -تونس -بورتوريكوالمجموعة- 2- البرازيل -اليابان -كوبا -قطرالمجموعة-3-:بولونيا -الولايات المتحدة الامريكية-المكسيك-بلغارياالمجموعة- 4-:فرنسا -سلوقينيا-المانيا -الكامرونالمجموعة- 5- : ايطاليا -الكندا -تركيا -الصينالمجموعة- 6-:-الارجنتين -ايران -هولاندا -مصر