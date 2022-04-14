تونس ثاني مزود للاتحاد الأوروبي لملابس الشغل والرابع لسراويل الجينز

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صنفت تونس سنة 2021، المزود الثاني للاتحاد الأوروبي لملابس الشغل والرابع لسراويل الجينز، وفقً تحليل لسوق الاتحاد الأوروبي نشره المركز الفني للنسيج.وتحظى تونس بفرصة كبيرة لتطوير صادراتها إلى ألمانيا وتدعيم الأسواق التقليدية بطريقة تعزز مكاسب قدرها 130 مليون اورو من حيث الصادرات وخلق 20 ألف فرصة عمل.وأكد المركز الفني للنسيج في هذا الصدد، أن تطوير صادرات الملابس التونسية يتطلب عدة إجراءات، بما في ذلك الانتقال السريع إلى قاعدة التحول البسيطاضافة الى تعزيز المرافقة الشخصية للمستثمرين الجدد الراغبين في الانتصاب بتونس، والدعم الدبلوماسي والاقتصادي من السفارة التونسية في ألمانيا للترويج للموقع التونسي.كما أكد المصدر نفسه، على الحاجة إلى تنفيذ خطة ترويج محددة لكل سوق مع إجراءات دعم للمشغلين في القطاع.وتعد تونس المزود الرابع لسراويل الجينز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 63ر8 بالمائة سنة 2021 ، مقارنة بـ 46ر8 بالمائة سنة 2020 ، الا ان تحليل تحديد المواقع حسب السوق يظهر أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، حيث اكد المصدر ذاته خبرته وقدرته التنافسية على هذا المنتج الرائد في القطاع.وصدّرت تونس سنة 2021، 76ر76 مليون قطعة من الجينز إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة ناهزت 322 مليون أورو ، ما يظهر ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة في عدد القطع مقارنة بسنة 2020وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الجينزسنة 2021 ، 438 مليون قطعة بمتوسط ​​سعرناهز 53ر8 أورووتحتفظ تونس بأعلى متوسط ​​سعر لجينز في الاتحاد الأوروبي بحوالي 14ر18 أورو، بزيادة 22ر0 بالمائة سنة 2021، مقارنة بسنة 2020 و 93ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2019.واحتلت تونس سنة 2021 المرتبة الثانية في تزويد الاتحاد الاوروبي بالملابس الحرفية بحصة سوق بلغت 02ر17 بالمائة، الا ان تحليل تحديد المواقع حسب السوق أظهر أن امكانية التطور ممكنة على وجه الخصوص في السوق الألمانية.وصدرت تونس سنة 2021، 8 مليون قطعة بقيمة 271 مليون اورو أي بمتوسط ​​سعر 62ر33 اورو.وسجلت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ب 36ر11+ بالمائة في عدد القطع ، و 75ر12 بالمائة سنة 2021، مقارنة بسنة 2020.ولا تزال تونس المزود المفضل لأوروبا لملابس الشغل ذات الجودة العالية، وتوجه نحو 80 بالمائة من صادراتها من ملابس الشغل إلى ثلاثة أسواق رئيسية، وهي فرنسا بنسبة 49 بالمائة وإيطاليا بنسبة 17 بالمائة وألمانيا بنسبة 14 بالمائة.وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من ملابس الشغل 59ر1 مليار اورو، اي 99 مليون قطعة.وتحتل تونس أعلى متوسط ​​سعر للوحدة في الاتحاد الأوروبي لملابس الشغل الذي قدر ب 62ر33 اورو سنة 2021.