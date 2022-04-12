وزير السياحة يدعو رسميا نظيره الايطالي لزيارة تونس خلال الفترة المقبلة لتوقيع اتفاقية في المجال السياحي

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دعا وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، نظيره الايطالي، ماسيمو غرفاجيليا، دعوة رسميّة لزيارة تونس خلال الفترة المقبلة قصد إمضاء اتفاقية تعاون في المجال السياحي.ووجه بلحسين هذه الدعوة خلال لقاء جمعه مع غرفاجيليا، على هامش زيارة عمل أداها الى ميلانو يومي 10 و11 افريل 2022، اطلع خلالها على الجناح التونسي بالصالون الدولي للسياحةوالتقى بلحسين، مسؤولين إيطاليين على غرار رئيس مقاطعة لومبارجيا اتيليو فونتانا ونائب رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة لومبرديا كارلو برقاتي والرئيس المدير العام لشركة الملاحة "جي ان في" ماتيو كاتاني إلى جانب رئيسة جمعيّة الرابطة الإيطالية لمجلس البلديات ومناطق أوروبا، ميلينا برتاني، وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة، الثلاثاء.وأجرى بلحسين لقاءات مع أبرز رؤساء الجامعات المهنية لقطاع السياحة بإيطاليا وأهم متعهدي الرحلات الإيطاليين بالإضافة إلى القيام بحوارات صحفية مع عدد من وسائل الإعلام المختصة في المجال السياحي.