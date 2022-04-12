بحث توقيع مذكّرة تفاهم بين تونس والمملكة المتحدة لهيكلة التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الاثنين، خلال لقاء جمعه بسفيرة المملكة المتحدّة بتونس هيلان وينتارتون، توقيع مذكّرة تفاهم من المنتظر توقيعها بين البلدين لهيكلة التعاون والمشاريع المشتركة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.كما تناول اللقاء الذي جمعهما بمقر الوزارة، الاستعدادات لعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية البريطانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسابيع القادمة ممّا سيشكّل فرصة لمزيد دفع التعاون في مجالات البحث العلمي وجودة التعليم العالي، حسب ما جاء بلاغ صادر مساء أمس عن الوزارة.وتطرّق بوكثير ووينتارتون، إلى سبل دعم تشغيلية الطلبة حاملي الشهادات العليا خاصة من الإناث وتبادل الطلبة والأساتذة والباحثين ودعم تدريس اللغة الانقليزية في الجامعات التونسية وتشبيك المؤسّسات الجامعية والبحثية في البلدين خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.وحضر اللقاء، المدير العام للتعاون الدولي بالوزارة، مالك كشلاف، ومدير المجلس البريطاني بتونس روبرت ناس والمكلف بملفات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالسفارة، خالد البرقاوي.