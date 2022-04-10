نجمة ذو فويس نهى رحيّم تطرب جمهور مهرجان المدينة بدار الأصرم

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"حديث العشق" سهرة فنية موسيقية حملت عشاق الطرب في رحلة فنية ممتعة أثثتها نجمة "ذو فويس" التونسية نهى رحيّم في إطلالة هي الأولى لها ضمن مهرجان المدينة بتونس.نهى رحيّم التي لم يُكتب لها أن تلتقي بجمهور مهرجان المدينة خلال السنة الماضية بسبب جائحة كورونا، ضربت موعدا جديدا مع عشاق الموسيقى الراقية خلال شهر رمضان الحالي، في الدورة الثامنة والثلاثين، فكان الموعد في سهرة أمس السبت بدار الأصرم، بالمدينة العتيقة، وقد شاركها "حديث العشق" والدها (بالتنبني فنيا) الفنان محسن الرايس، حيث قدمت باقة من الأغاني التونسية والشرقية الطربية.وعلى إيقاع التصفيق الحار، اعتلت نهى رحيّم منصة الغناء، لتفتتح السهرة بأغنية "علي جرى"، للفنانة لراحلة عليّة، ثمّ ردّدت مع الجمهور أغنيتيْ "تكويت وما قلت أحيت" و"عايش من غير أمل" لبلبل الخضراء علي الرياحي و"يا منيّرة" للهادي القلال.سهرة "حديث العشق" اختارت لها نهى رحيم مختارات من الأغاني الخالدة التي مازالت محفورة في ذاكرة التونسيين، فأدت بإحساس مرهف وبصوتها الشجي عديد الأغاني الطربية والإيقاعية منها "يا هاجرة" للفنانة التونسية هناء راشد و"يمّا يا غالية" للفنانة سلاف. وغنّت للسيدة نعمة "ما عندي والي" و"عزيز قلبك" لزياد غرسة.وأطربت الفنانة التونسية جمهورها بأغنية "جرح ثاني" للفنانة المصرية شيرين، وهي أغنية كانت أدتها بنجاح باهر في البرنامج العربي لاكتشاف المواهب الغنائية "ذو فويس".أما الفنان محسن الرايس، فلم تغب عنه روح الدعابة التي عهدها عنه الجمهور. وقد أدّى باقة من أغانيه مثل "القلب الطيب عمرو ما يخيب" و"أميرة مالمعمورة" و"مانيش منا" وغنى أيضا لحسيبة رشدي "العشاقة".وعبّرت نهى رحيّم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن بالغ سعادتها بتأثيث إحدى سهرات مهرجان المدينة، قائلة إن هذه التظاهرة العريقة نحتت أسماء نجوم كبار في الموسيقى التونسية والعربية. واعتبرت أن "الفنان يحمل على عاتقه مسؤولية أكبر عندما يغني لجمهور مهرجان المدينة لأنه جمهور خاص ومتذوق للفن، وله حنين للماضي وللأغاني الطربية الخالدة".ونهى رحيّم هي أصيلة ولاية بنزرت تبلغ من العمر 23 سنة وتنحدر من عائلة فنية. أتقنت من الفنان محسن الرايس أساليب الغناء والطرب، لذلك فهي تدعوه بالأب الثاني بعد أبيها البيولوجي الهادي رحيّم، وقد رافقها الاثنان إلى برنامج "ذو فويس" سنة 2019 ومنه كانت انطلاقتها نحو الشهرة والنجومية.