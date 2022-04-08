مدينة العلوم تصدر 16 كتيبا علميا في غضون سنتي 2022 و 2023

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تعمل مدينة العلوم بتونس بمقتضى اتفاقية شراكة وتعاون ممضاة، أمس الخميس، مع دار طبع ونشر تونسية على إصدار 16 كتيبا علميا في غضون سنتي 2022 و 2023 تتمحور حول مواضيع علمية مختلفة موجهة للتلاميذ، حسب ما أفادت به المديرة العلمية بالمدينة، نجوى باي.وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن الاتفاقية المشتركة ستساهم في تعزيز مسالك توزيع الكتيبات وإصدارهم وطبعهم على شكل محامل ورقية ورقمية.ولفتت إلى أن هذه البادرة تستهدف تلاميذ المرحلة الاعدادية والثانوية من أجل تبسيط المعلومة ونشرها على نطاق واسع ومساعدة القراء على حيازة مضمون علمي محيّن ومناسب ويتميز بالطابع الامتاعي والترفيهي.وبيّنت أن هذه البادرة دأبت عليها مدينة العلوم بتونس استئناسا بتجارب مقارنة لنظيراتها بدول أخرى من اجل خلق مجتمع معرفي.وأوضحت ان الكتيبات المزمع نشرها تتمحور حول مواضيع علمية متنوعة منها الهواء والقلب والكهرباء والتغذية والضوء والمغناطيس والعين والإبصار وقيس الزمن والماء والطاقة والحواس الخمس والجهاز التنفسي والتكاثر عند النبات والتكاثر عند الحيوان والانسان وجسم الانسان والمحيط والمنظومات البيئية.وأشارت إلى أنه لم يتم بعد تحديد الكميات المطلوبة وستتولى دار النشر والطباعة ومدينة العلوم بتونس توزيع الكتيبات التي أصبح مضمونها جاهزا وهو من تأليف مؤطري مدينة العلوم بتونس.