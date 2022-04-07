بطولة شارلستون الامريكية - انس جابر تمر الى الدور ثمن النهائي

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تاهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا يوم الخميس الى الدور ثمن النهائي لبطولة شارلستون الامريكية من فئة 500 نقطة بفوزها على الأمريكية ايما نافارو المصنفة 201 عالميا 6-3 و6-2.وكانت المباراة قد توقفت يوم الاربعاء على نتيجة 6-3 و5-2 لفائدة انس جابر.يذكر أنّ أنس جابر (مصنفة رابعة في البطولة) ستواجه في الدور المقبل الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 66 عالميا.