بطولة شارلستون الامريكية - انس جابر تمر الى الدور ثمن النهائي


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 21:20 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا يوم الخميس الى الدور ثمن النهائي لبطولة شارلستون الامريكية من فئة 500 نقطة بفوزها على الأمريكية ايما نافارو المصنفة 201 عالميا 6-3 و6-2.
وكانت المباراة قد توقفت يوم الاربعاء على نتيجة 6-3 و5-2 لفائدة انس جابر.
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يذكر أنّ أنس جابر (مصنفة رابعة في البطولة) ستواجه في الدور المقبل الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 66 عالميا.

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