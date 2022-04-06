بنزرت: بذر 95 ألف هكتار من الحبوب وأمطار مارس تدعم مردودية الموسم (المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية)

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أعلن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت، الحبيب مرابط، اليوم الأربعاء، عن بذر 95 الف هكتار من الحبوب بالجهة تتوزع إلى 77 الف هكتار مخصّصة للقمح الصلب، و6 آلاف هكتار للقمح اللين، و12 ألف هكتار للتريتيكال والشعير، مشيرا إلى أن امطار مارس دعمت مردودية الموسم ككل بطريقة ممتازة جدا، وفق تأكيده.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد للسنة الجارية قد انطلقت منذ مدة من خلال إنجاح موسم التسميد الازوطي، وتوفير سماد الامونيتر بكميات تعادل 25 الف طن من مجموع حاجيات تقدّر بـ30 الف طن جار استكمالها حاليا، إلى جانب تنظيم عدد من جلسات العمل القطاعية بين مختلف الأطراف المتداخلة، وبرمجة جلسة جهوية قريبا تحت اشراف والي الجهة من اجل مزيد ضبط الاستعدادات اللوجستية والبشرية.ولفت إلى انه في اطار التفاعل مع مطالب أهل المهنة والسعي لانجاح الموسم، أعلنت وزارة الاشراف عن الترفيع في سعر قبول الحبوب، حيث تم الترفيع في سعر القنطار الواحد من القمح الصلب من 87 دينارا الى 130 دينارا، والقمح اللين من 67 دينارا الى 100 دينار، والشعير والتريتيكال من 56 دينارا الى 80 دينارا.وأوصى المصدر نفسه الفلاحين باليقظة وتفعيل الدور الرقابي على الامراض الفطرية، والتدخل السريع للمداواة عند الاقتضاء، خاصة وان الظروف المناخية الحالية قد تتسبب في ظهور البعض منها، علاوة على بقية الإجراءات الكفيلة بالتقليص من نسب ضياع المحصول عند الحصاد والنقل والخزن، وغيرها من الإجراءات بمعية بقية الهياكل المتداخلة.ومن جهة أخرى، أشار المندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت إلى انه تم الى حدود مارس المنقضي تمكين 294 فلاحا من قروض موسمية تعادل 12 مليون دينار، ومنح مالية لدعم استثمار 56 مهنيا من صغار الفلاحين والبحارة تعادل 3 ملايين دينار، كما تم الانطلاق في صرف القسط الأول من منح المحروقات لفائدة 220 فلاحا بكلفة جملية تعادل 121 الف دينار، في انتظار توزيع القسط الثاني من ذات المنح لفائدة 338 مهنيا بكلفة مالية تعادل 145 الف دينار.