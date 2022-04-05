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أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، عن ثقة الاتحاد في قدرة الكوت ديفوار على تنظيم كأس الأمم الأفريقية المقبلة (كان 2023 - من 23 جوان إلى 23 جويلية)، منوها بالتزام السلطات الإيفوارية وبالتقدم المسجل في أعمال البنية التحتية.وأدلى باتريس موتسيبي بهذه التصريحات مساء أمس عقب لقائه بالرئيس الإيفواري الحسن واتار.وقال موتسيبي للصحافيين عقب المباحثات "نحن واثقون من أن كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنظمونها هنا في الكوت ديفوار ستكون أفضل بطولة لل"كان" يتم تنظيمها على الإطلاق في إفريقيا. تطمئننا البنى التحتية المختلفة التي تم إنشاؤها لاستضافة المنافسة".وزار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كوت ديفوار، لتفقد الاستعدادات وبحث مختلف التدابير ذات الصلة.واطلع على بعض البنى التحتية الرياضية التي ستستخدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .