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إستقبل نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 01 أفريل 2022 بمقر الوزارة، سفير كندا بتونس باتريس كوزينو.وتناول اللّقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين تونس وكندا في مجال التشغيل والتكوين المهني وبحث برامج شراكة جديدة.وأكّد نصر الدين نصيبي على ضرورة بحث مجالات جديدة للتعاون تساعد على فتح آفاق جديدة أمام كل الباحثين عن شغل من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي بما يستجيب لحاجيات الاقتصاد الكندي من الموارد البشرية الكفأة والمختصة في مختلف الاختصاصات والقطاعات الإقتصادية.كما ثمّن الوزير مستوى برامج التعاون بين الوزارة وكندا في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة ومنها برنامج دعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة الريفية AFERE الذي يستهدف ولايتي نابل وصفاقس وتنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل كندي.ومن جهته عبر سفير كندا بتونس باتريس كوزينو عن التزام بلاده التام لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني وعلى الحرص على إنجاح مختلف البرامج المشتركة، مشيرا إلى رغبة المؤسسات الاقتصادية الكندية في الانتصاب في تونس باعتبارها وجهة استثمارية متميزة.