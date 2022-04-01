جلال القادري: القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة وسنخوض المونديال بهدف بلوغ الدور الثاني

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قال جلال القادري مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم "وضعتنا قرعة نهائيات كاس العالم (قطر 2022) التي جرت مساء الجمعة بالدوحة ضمن مجموعة صعبة" مشيرا الى ان المنتخب سيخوض المونديال "بهدف بلوغ الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخ كرة القدم التونسية".واضاف في تصريح على قناة "الكاس" القطرية عقب عملية القرعة ان مجموعة المنتخب التونسي ضمت فرنسا حاملة اللقب التي لا تستحق اي تقديم والدنمارك التي تعتبر من افضل المنتخبات العالمية الى جانب المتاهل من الملحق بين البيرو / الامارات واستراليا.وتابع ان المنتخب التونسي يملك عنصر الخبرة باعتباره سيشارك في المونديال للمرة الثانية على التوالي وسيخوض المونديال بثقة من اجل تحقيق مشاركة ترتقي الى مستوى تطلعات الجمهور التونسي وتاكيد احقيته بالتواجد في كاس العالم.واشار الى ان المنتخب التونسي يعرف جيدا الاجواء في قطر بعد مشاركته الاخيرة في مسابقة كاس العرب للفيفا معربا عن امله في ان يكون الجمهور التونسي مجددا خير مساند للفريق الذي لن يدخر اي جهد من اجل تشريف الراية الوطنية.ويستهل المنتخب التونسي مشاركته في المونديال المقرر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022 بملاقاة نظيره الدنماركي بطل اوروبا 1992 يوم 22 نوفمبر على ملعب الجنوب لنادي الوكرة على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس على ان يواجه في الجولة الثانية المتاهل من الملحق بين البيرو / الامارات واستراليا وذلك يوم 26 نوفمبر على ملعب 974 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة لقاءاته في الدور الاول بمواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم 1998 و2018 وبطل اوروبا 1984 و2000 وذلك يوم 30 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية لنادي الريان على الساعة الرابعة بعد الظهر.