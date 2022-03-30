تضاعف عدد المنتدبين خلال الشهرين الاولين لسنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021

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سجلت نتائج التعاون الفني الى غاية 28 فيفري 2022، تطورا بنسبة 99 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، اذ بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، 538منتدبا مقابل 270 منتدبا في الفترة ذاتها من سنة 2021.وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 279 إطارا أي ما يعـادل 52 بالمائة من مجموع الانتدابات يليه قطاع الهندسة بـ 101 منتدبا ثم التربية والتعليم بـ 46 منتدبا.، حسب بلاغ للوكالة التونسية للتعاون الفني.و استقطبت البلدان العربية 256 منتدبا أي بنسبة 47.5 بالمائة تليها البلدان الأوربية في المرتبة الثانية بـ 195 منتدبا ثم البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 57 منتدبا تليها البلدان الإفريقية بـ 18 منتدبا.وتتصدر سلطنة عمان المركز الاول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات وذلك بتعاقدها مع 115 منتدبا من بينهم 109 اطارا شبه صحي، تليها ايطاليا بــ 65 منتدبا خاصة في مجال الصحة وفرنسا وذلك بــ 64 منتدبا خاصة في مجال الاعلامية ثم المملكة العربية السعودية وذلك بتعاقدها مع 55 إطارا، أغلبهم من الإطارات الصحية وأساتذة التعليم تليها كندا 49 منتدبا وتشمل هذه الانتدابات مجالات الشبه صحي والتعليم الثانوي والخدمات والمهن، ودولة قطر بتعاقدها مع 27 إطارا أغلبهم من الإطارات شبه الصحية ثم دولة الإمارات بتعاقدها مع 25 إطارا ، أغلبهم في مجال النقل واللوجستيك.و قامت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال سنة 2022 بتنظيم عمليات انتداب افتراضية بين المترشحين التونسيين والمشغلين الأجانب قصد انتداب الكفاءات التونسية نظرا للوضع الوبائي اذ تم تنظيم 5 مقابلات اختبارات افتراضية عن بعد و3 مقابلات حضوريا.و تم تنظيم النسخة الثالثة من أيام كيبيك للنسيج بتونس من 21 إلى 25 فيفري 2022 بالتعاون مع وزارة الهجرة بحكومة الكيبيك، وتهدف هذه التظاهرة لتوظيف كفاءات تونسية في 8اختصاصات في مجال النسيج وذلك بعد نجاح الدورتين السابقتين في 2020 و 2021.وقامت الوكالة بإيفاد 37 خبراء للقيام بمهمات قصيرة ومتوسطة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في عدة مجالات كالتعليم وهندسة التكوين والفلاحة والهندسة والإعلامية والنقل.يشار إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين بلغ إلى غاية 28 فيفري المنقضي 21273 متعاونا.