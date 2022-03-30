كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

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//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / سيدي بوسعيد 1 ///ولاية أريانة// قلعة الأندلس 1 / روّاد 5 / سيدي ثابت 5 / أريانة 1 / المنيهلة 2 ///ولاية منوبة// الجديدة 1 / البطان 1 / طبربة 3 ///ولاية نابل// نابل 1 ///ولاية زغوان// زغوان 1 / مقرن 1 ///ولاية باجة// نفزة 2 / قبلاط 1 / سد سيدي سالم 1 / باجة المحطّة 2 ///ولاية جندوبة// بوسالم 1 / بني مطير 2 / سد بوهرتمة 2 / غار الدماء 1 / عين دراهم 2 / بلطة بوعوان 3 /أهم الظواهر الجويّةوتمّ خلال الفترة ذاتها تسجيل هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها 83 كلم في الساعة بتالة و50 كلم/س في كل من مقرن وطبرقة والقصرين و47 كلم/س بالمنستير وسيدي بوزيد وقبلي والبرمة مع ظهور دواوير رمليّة بقبلي.