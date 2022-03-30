تصفيات كأس العالم 2022 ..الإمارات تتأهل للملحق الآسيوي بعد فوزها على كوريا الجنوبية 1-صفر

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تصفيات مونديال 2022 .. العراق يتعادل مع سوريا ويخفق في التأهل للملحق الاسيوي

تمكن المنتخب الإماراتي لكرة القدم من التأهل للملحق الاسيوي بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف لصفر امس الثلاثاء على أرضية ملعب ل مكتوم في دبي ، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .وسجل منتخب الإمارات هدف الفوز الثمين في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب حارب سهيل.وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة بعد فوزه اليوم على لبنان ب 2-0 ، مقابل 23 نقطة لكوريا الجنوبية ، و12 للإمارات و9 للعراق و6 لكل من لبنان وسوريا.وحصلت إيران وكوريا الجنوبية على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى كأس العالم ، في حين انتقل منتخب الإمارات ثالث المجموعة لخوض الملحق الاسيوي في مواجهة منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.ويتأهل الفائز من الملحق الاسيوي لخوض الملحق العالمي في مواجهة صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية ، حيث تقام مباراتي الملحق الاسيوي والملحق العالمي في قطر خلال شهر جوان المقبل.تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره السوري (1-1 ) في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على أرضية ملعب راشد في دبي ، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وسجل هدف المنتخب السوري علاء الدالي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ، قبل أن يدرك العراق التعادل بواسطة أيمن حسين في الدقيقة 32 .وبهذا التعادل أخفق منتخب العراق في التأهل للملحق السيوي.وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة من عشر مباريات ، مقابل 23 نقطة لكوريا الجنوبية ، و12 للإمارات و9 للعراق و6 لكل من لبنان وسوريا.وحصلت إيران وكوريا الجنوبية على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى كأس العالم ، في حين انتقل منتخب الإمارات ثالث المجموعة لخوض الملحق الاسيوي في مواجهة منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.ويتأهل الفائز من الملحق الاسيوي لخوض الملحق العالمي في مواجهة صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية ، حيث تقام مباراتي الملحق الاسيوي والملحق العالمي في قطر خلال شهر جوان المقبل.