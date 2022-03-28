تكريم عدد من الوجوه المسرحية احتفالا باليوم العالمي للمسرح

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تم أمس الأحد بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تكريم وجوه مسرحية تونسية قديرة ضمن فعاليات الدورة الأولى لأيام مسرح المدينة المتوسطي، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمسرح الموافق ليوم 27 مارس من كل سنة.وتولت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي تكريم كل من الفنانة المسرحية ناجية الورغي، والشاعر والكاتب والرسام البشير القهواجي، والمخرج المسرحي أنور الشعافي، اعترافا بمسيرتهم الزاخرة بالأعمال المسرحية والفنية، وتقديرا لدورهم في إثراء المشهد الثقافي والمسرحي على وجه الخصوص على امتداد عقود من الزمن .وكانت مديرة التظاهرات الكبرى بقطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي قدمت بالمناسبة مقتطفات من بيان اليوم العالمي للمسرح المتضمن بالخصوص "أهمية الفعل المسرحي في تقريب الشعوب، والتعبير بحرية عن تطلعاتها ومشاغلها دون قيد أو شرط في إطار الالتزام بقيم الانسانية وكونية الحقوق والحريات".وتم في الإطار ذاته تقديم مسرحية "كابوس انشتاين" للمخرج أنور الشعافي، وهي من إنتاج مسرح الاوبرا عن نص للكاتب المسرحي كمال العيادي، ويتطرق العمل إلى مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على حياة الفرد وعقله، من خلال رحلة العالم البيرت انشتاين عبر الزمن التي تقوده الى عهد الجاهلية حيث يستشرف خطورة الشبكات التواصلية على العقول .وتجدر الاشارة إلى تواصل فعاليات أيام مسرح المدينة المتوسطي (من 24 الى 30 مارس الجاري) بمدينة الثقافة، حيث من المنتظر عرض مسرحية "في مديح الموت" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، ومسرحية "آخر مرة" للمخرجة وفاء الطبوبي ضمن البرمجة الختامية للأيام التي شهدت أيضا عروضا موسيقية، وورشة "الحركة التي تتكلم" من تأطير المخرج الاسباني بابلو روبيليرو، فضلا عن تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "المسرح والمتوسط: الغيرية والآخر ناظرا ومنظورا إليه" بإشراف الاستاذ عبد الحليم المسعودي.