البطولة الجزائرية - فريق المدرب التونسي لسعد معمر يفوز على وفاق سطيف على ميدانه 2-صفر

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توفق نادي نجم شباب مقرة الجزائري الذي يدربه التونسي لسعد معمر في هزم وفاق سطيف على ميدانه اليوم في اطار الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية بنتيجة 2-صفر .وسجل أكرم دحمان هدفي المباراة في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و45وبقي رصيد وفاق سطيف الذي تلقى الهزيمة الثانية في أقل من أسبوع عند 34 نقطة في المركزالثالث، وكان الوفاق انهى ارتباطه مع المدرب التونسي نبيل الكوكي منذ ثلاثة اسابيع فيما ارتفع رصيد شباب نجم مقرة إلى 29 نقطة في المركز 11.ويراهن ابناء لسعد معمر على ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الجزائرية الاولى.أولمبي المدية - ود تلمسان 1-0وفاق سطيف - نجم مقرة 0-2أمل الأربعاء - مولودية وهران 1-1شباب قسنطينة - سريع غليزان 4-0اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد 00ر18 سنصر حسين داي - شباب بلوزداد 00ر15 سااتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 00ر15 سشبيبة الساورة - أولمبي الشلف 00ر15 سنادي بارادو - مولودية الجزائر 00ر15 س1. شباب بلوزداد 45 202. مولودية الجزائر 40 223 . شبيبة الساورة 39 20--. نادي بارادو 39 225. شباب قسنطينة 37 236 . شبيبة القبائل 36 21--. اتحاد الجزائر 36 228. وفاق سطيف 34 219. اتحاد بسكرة 33 2210. أولمبي الشلف 30 2211. نجم مقرة 29 2312. أمل الأربعاء 27 2313. مولودية وهران 24 2214. هلال شلغوم العيد 23 2115. أولمبي المدية 20 2216. نصر حسين داي 18 2217. سريع غليزان 16 2318. وداد تلمسان 10 23