البطولة الجزائرية - فريق المدرب التونسي لسعد معمر يفوز على وفاق سطيف على ميدانه 2-صفر

توفق نادي نجم شباب مقرة الجزائري الذي يدربه التونسي لسعد معمر في هزم وفاق سطيف على ميدانه اليوم في اطار الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية بنتيجة 2-صفر .
وسجل أكرم دحمان هدفي المباراة في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و45
وبقي رصيد وفاق سطيف الذي تلقى الهزيمة الثانية في أقل من أسبوع عند 34 نقطة في المركزالثالث، وكان الوفاق انهى ارتباطه مع المدرب التونسي نبيل الكوكي منذ ثلاثة اسابيع فيما ارتفع رصيد شباب نجم مقرة إلى 29 نقطة في المركز 11.
ويراهن ابناء لسعد معمر على ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الجزائرية الاولى.
وفي ما يلي النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ23 لبطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت اليوم السبت :
السبت 26 مارس:
أولمبي المدية - ود تلمسان 1-0
وفاق سطيف - نجم مقرة 0-2
أمل الأربعاء - مولودية وهران 1-1
شباب قسنطينة - سريع غليزان 4-0
اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد 00ر18 س
الأحد 27 مارس:
نصر حسين داي - شباب بلوزداد 00ر15 سا
الاثنين 28 مارس:
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 00ر15 س
شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 00ر15 س
نادي بارادو - مولودية الجزائر 00ر15 س
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 45 20
2. مولودية الجزائر 40 22
3 . شبيبة الساورة 39 20
--. نادي بارادو 39 22
5. شباب قسنطينة 37 23
6 . شبيبة القبائل 36 21
--. اتحاد الجزائر 36 22
8. وفاق سطيف 34 21
9. اتحاد بسكرة 33 22
10. أولمبي الشلف 30 22
11. نجم مقرة 29 23
12. أمل الأربعاء 27 23
13. مولودية وهران 24 22
14. هلال شلغوم العيد 23 21
15. أولمبي المدية 20 22
16. نصر حسين داي 18 22
17. سريع غليزان 16 23
18. وداد تلمسان 10 23
وسجل أكرم دحمان هدفي المباراة في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و45
وبقي رصيد وفاق سطيف الذي تلقى الهزيمة الثانية في أقل من أسبوع عند 34 نقطة في المركزالثالث، وكان الوفاق انهى ارتباطه مع المدرب التونسي نبيل الكوكي منذ ثلاثة اسابيع فيما ارتفع رصيد شباب نجم مقرة إلى 29 نقطة في المركز 11.
ويراهن ابناء لسعد معمر على ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الجزائرية الاولى.
وفي ما يلي النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ23 لبطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت اليوم السبت :
السبت 26 مارس:
أولمبي المدية - ود تلمسان 1-0
وفاق سطيف - نجم مقرة 0-2
أمل الأربعاء - مولودية وهران 1-1
شباب قسنطينة - سريع غليزان 4-0
اتحاد الجزائر - هلال شلغوم العيد 00ر18 س
الأحد 27 مارس:
نصر حسين داي - شباب بلوزداد 00ر15 سا
الاثنين 28 مارس:
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 00ر15 س
شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 00ر15 س
نادي بارادو - مولودية الجزائر 00ر15 س
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 45 20
2. مولودية الجزائر 40 22
3 . شبيبة الساورة 39 20
--. نادي بارادو 39 22
5. شباب قسنطينة 37 23
6 . شبيبة القبائل 36 21
--. اتحاد الجزائر 36 22
8. وفاق سطيف 34 21
9. اتحاد بسكرة 33 22
10. أولمبي الشلف 30 22
11. نجم مقرة 29 23
12. أمل الأربعاء 27 23
13. مولودية وهران 24 22
14. هلال شلغوم العيد 23 21
15. أولمبي المدية 20 22
16. نصر حسين داي 18 22
17. سريع غليزان 16 23
18. وداد تلمسان 10 23
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