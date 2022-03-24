اياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022: انطلاق بيع التذاكر لمباراة تونس - مالي


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 12:33قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن انطلاق بيع التذاكر الخاصة بمبارة الاياب بين المنتخب الوطني التونسي و نظيره المالي، لحساب اياب الدور الحاسم في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

...

وتنطلق عملية بيع التذاكر بداية من اليوم الخميس بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه و ملعب الشاذلي زويتن، وذك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة و النصف مساء وفق التعريفات التالية :
مدارج جانبية: 10 دنانير
-مدارج ال"بيلوز": 20 دينار
..

-مدراج علوية : 30 دينار
-مدراج سفلية : 40 دينار

يذكر أنّ المباراة مقررة ليوم الثلاثاء القادم 29 مارس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس، وسيديرها الحكم السينغالي ماغات نداي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243332



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 24 مارس 2022 | 21 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:17 04:50
Babnet
19°
Babnet19°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-818°-1019°-1321°-1120°-13
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   