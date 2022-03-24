اياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022: انطلاق بيع التذاكر لمباراة تونس - مالي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن انطلاق بيع التذاكر الخاصة بمبارة الاياب بين المنتخب الوطني التونسي و نظيره المالي، لحساب اياب الدور الحاسم في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتنطلق عملية بيع التذاكر بداية من اليوم الخميس بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه و ملعب الشاذلي زويتن، وذك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة و النصف مساء وفق التعريفات التالية :
مدارج جانبية: 10 دنانير
-مدارج ال"بيلوز": 20 دينار
-مدراج علوية : 30 دينار
-مدراج سفلية : 40 دينار
يذكر أنّ المباراة مقررة ليوم الثلاثاء القادم 29 مارس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس، وسيديرها الحكم السينغالي ماغات نداي.
وتنطلق عملية بيع التذاكر بداية من اليوم الخميس بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه و ملعب الشاذلي زويتن، وذك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة و النصف مساء وفق التعريفات التالية :
مدارج جانبية: 10 دنانير
-مدارج ال"بيلوز": 20 دينار
-مدراج علوية : 30 دينار
-مدراج سفلية : 40 دينار
يذكر أنّ المباراة مقررة ليوم الثلاثاء القادم 29 مارس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس، وسيديرها الحكم السينغالي ماغات نداي.
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