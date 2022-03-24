اياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022: انطلاق بيع التذاكر لمباراة تونس - مالي

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن انطلاق بيع التذاكر الخاصة بمبارة الاياب بين المنتخب الوطني التونسي و نظيره المالي، لحساب اياب الدور الحاسم في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وتنطلق عملية بيع التذاكر بداية من اليوم الخميس بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه و ملعب الشاذلي زويتن، وذك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة و النصف مساء وفق التعريفات التالية :مدارج جانبية: 10 دنانير-مدارج ال"بيلوز": 20 دينار-مدراج علوية : 30 دينار-مدراج سفلية : 40 ديناريذكر أنّ المباراة مقررة ليوم الثلاثاء القادم 29 مارس بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بملعب حمادي العقربي برادس، وسيديرها الحكم السينغالي ماغات نداي.