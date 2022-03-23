بنزرت: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 37هك بمعتمدية غزالة

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تولت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الاراضي الدولية المستولى عليها، اليوم الاربعاء، استرجاع عقار دولي بمساحة 37هك، وفق معتمدة المنطقة بالنيابة وفاء بن عريف .واوضحت بن عريف ل(وات)، ان اللجنة تكونت من مصالح المعتمدية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية والحرس البلدي والحرس الترابي وكافة الوحدات الاخرى وديوان الاراضي الدولية وعمدة المنطقة، حيث تولوا تنفيذ قرار اخلاء واسترجاع العقار، وهو عبارة عن ارض فلاحية بعلية، واقعة بمنطقة الزبوز من عمادة العرب بمعتمدية غزالة، كانت مستغلة دون وجه حق قانوني من قبل مجموعة من الاشخاص.وذكرت المعتمدة انه تمت احالة العقار الفلاحي لمصالح ديوان الاراضي الدولية، قبل النظر في بقية الاجراءات الكفيلة باعادة توظيفه من وفق الاجراءات القانونية من جديد .