توزر: هطول الامطار سيساهم في التقليل من انتشار عنكبوت الغبار في الواحات (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 15:22قراءة: 0 د, 43 ث
      
من المتوقع أن تساهم الامطار التي شهدتها ولاية توزر نهاية الأسبوع وبلغت معدلات "طيبة" منها 64 ملم في معتمدية توزر، في التقليل من انتشار عنكبوت الغبار، وفق الشابي رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الصغير

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ولفت الصغير في تصريح ل"وات" الى أنه الى جانب تعبئة الموارد المائية فإن للامطار آثارإيجابية في قطاع الإنتاج من بينها الواحات التي عانت في السنوات الأخيرة من ظهور آفات وأمراض بسبب تواتر سنوات الجفاف من أبرزها عنكبوت الغبار، واوضح انها تقوم بغسل أشجار النخيل وتخليصها من هذه الحشرات.

ومن المرجح، حسب تقديره أن يكون الموسم "واعدا" من حيث الكمية وجودة المنتوج بفضل هذه الامطار، ملاحظا أن أواخر الشهر الحالي ستنطلق عمليات تلقيح العراجين وهو أمر يتطلب احترام الحزمة الفنية للواحات ومن عناصرها التركيز على عمليات تنظيف الواحات، وتساعد الامطار على هذه العملية الى جانب التخفيف وتدلية العراجين والتغليف لاحقا للوقاية من دودة التمر.

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