وفاة امرأة مسنة جرفتها مياه الوادي بسليانة وإنقاذ أربعة أشخاص حاصرتهم السيول بالقيروان


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 17:10قراءة: 1 د, 0 ث
      
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، بأنه تم صباح اليوم الأحد، إنتشال جثة امرأة مسنة تبلغ من العمر 83 سنة، بعد ان جرفتها مياه واد بوخليص بعمادة هنشير الرومان بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.

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وأضاف تريعة في تصريح ل (وات)، أنه تم كذلك إنقاذ أربعة أشخاص كانوا محاصرين داخل شاحنة وسيارة في مجرى مياه بواد العريش بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، بعد أن جرفتهم مياه السيول بسبب تهاطل الأمطار بكثافة.

وأوضح أن التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد منذ أمس السبت، شملت بالخصوص ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، وتسببت في إرتفاع منسوب المياه وتراكمها ببعض الأنهج والطرقات وتسربها إلى بعض المحلات السكنية وإنجراف بعض الأشخاص ووسائل النقل.
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كما صرح بأنه على اثر هذه التقلبات الجوية، تدخلت وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية لنجدة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم القيام ب 90 عملية ضخ مياه و134 معاينة لمحلات سكنية وطرقات و 30 عملية نجدة وإنقاذ من الغرق، و18 عملية مساعدة على العبور وإجلاء 10 أشخاص، الى جانب إزاحة 64 بين سيارات وأشجار من الطريق العام ومن الأودية.

وأكد تريعة، أن تدخلات أعوان الحماية المدنية لا تزال متواصلة بولايات سليانة وباجة والقيروان، موصيا المواطنين بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب عبور الأودية والاقتراب من المنشآت المائية.




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