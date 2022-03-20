بطولة فرنسا - باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة ثقيلة في موناكو

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قدم باريس سان جيرمان أداء سيئا ليخسر 3-صفر أمام مضيفه موناكو في بطولة فرنسا لكرة القدم اليوم الأحد، لتزداد الضغوط على المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا.وما زال باريس سان جيرمان، الذي يملك 65 نقطة من 29 مباراة، يتفوق على أولمبيك مرسيليا ونيس بفارق 15 نقطة قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم إذ تلقى ثالث هزيمة على التوالي خارج أرضه في البطولة.ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا في ملعب لويس الثاني بعد 11 يوما من خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي سجل ثلاثة أهداف خلال 17 دقيقة.وقفز موناكو إلى المركز السابع وله 44 نقطة.وقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان "(موناكو) لعب بشكل رائع وأوجه له التهنئة. إنه فريق جيد ورائع."هدفنا هو تحقيق لقب البطولة للمرة العاشرة. يمكن أن نفوز 8-صفر أو 9-صفر وسيستمر الجميع في الحديث عن دوري الأبطال. مهما حدث يجب علينا احترام أنفسنا، وإذا كان لدينا القليل من احترام الذات فنحن بحاجة إلى احترام الجماهير أيضا".وتفوق موناكو على ضيفه في وسط الملعب وعاقب فريق العاصمة سريعا.ومنح وسام بن يدر التقدم لصاحب الأرض بعد 25 دقيقة عندما كان الأسرع للوصول إلى الكرة من بريسنل كيمبيمبي عند القائم القريب ليحول تمريرة يوسف فوفانا العرضية داخل المرمى.وجاء الهدف بعد قليل من تسديدة نيمار التي مرت بجوار المرمى.وتحسن باريس سان جيرمان قليلا قبل الاستراحة وصنع مبابي وأشرف حكيمي عدة فرص لكن الأداء كان أقل من المعتاد.ولم يتغير الوضع بعد الاستراحة وأهدر مبابي فرصتين قبل أن يضيف موناكو الهدف الثاني في الدقيقة 68.ومرر فوفانا الكرة إلى بن يدر في الناحية اليمنى وهيأها مهاجم فرنسا إلى روبن أجيلار الذي وضعها في طريق كيفن فولاند ليهز الشباك من مدى قريب.وأشرك بوكيتينو الثنائي ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر بدلا من لياندرو باريديس ونيمار لكن أيضا بدون فائدة واستقبلت شباك الفريق هدفا آخر.وسقط فولاند داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من كيمبيمبي وسدد بن يدر ركلة الجزاء بنجاح ليُكبد باريس سان جيرمان الخسارة الرابعة على التوالي خارج أرضه بجميع المسابقات.