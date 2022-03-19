البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج

يتصدر الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية ترتيب مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ب11 نقطة بعد مقابلات الجولة السادسة التي جرت اليوم.
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :
في قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - الملعب النابلي 77-67
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النادي الافريقي 80-64
في قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 79-63
الترتيب ن ل
1-الاتحاد المنستيري 11 6
الزهراء الرياضية 11 6
3-الملعب النابلي 9 6
النجم الرادسي 9 6
5-النادي الافريقي 8 6
شبيبة القيروان 5 6
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :
في قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - الملعب النابلي 77-67
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النادي الافريقي 80-64
في قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 79-63
الترتيب ن ل
1-الاتحاد المنستيري 11 6
الزهراء الرياضية 11 6
3-الملعب النابلي 9 6
النجم الرادسي 9 6
5-النادي الافريقي 8 6
شبيبة القيروان 5 6
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