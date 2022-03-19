البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج

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يتصدر الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية ترتيب مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ب11 نقطة بعد مقابلات الجولة السادسة التي جرت اليوم.في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة :في قاعة بوهيمة برادسالنجم الرادسي - الملعب النابلي 77-67في قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - النادي الافريقي 80-64في قاعة مزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 79-631-الاتحاد المنستيري 11 6الزهراء الرياضية 11 63-الملعب النابلي 9 6النجم الرادسي 9 65-النادي الافريقي 8 6شبيبة القيروان 5 6