قبلي: عملة شركة البستنة ينصبون خيمتين للاحتجاج قبالة صمام انابيب نقل البترول بمنطقة العرقوب

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صعد منتسبو شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم السبت، في تحركاتهم الاحتجاجية المطالبة بضمان كتلة اجورهم وتسوية الوضعية المالية للشركة عبر نصب خيمتين للاحتجاج قبالة الصمام "الفانة" الموجود على انابيب نقل البترول بمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوزواوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي الشركة الهادي لحمر ل"وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في اطار مواصلة تطبيق الخطوات التصعيدية التي تم الاتفاق حولها في اللائحة الصادرة عن المنظمة الشغيلة يوم السبت 5 مارس الجاري عقب الاجتماع العام للعملة الذي انتظم بدار الاتحاد والذي اقر الشروع في نصب خيام احتجاجية امام مقرات السيادة وقبالة المنشات البتروليةواضاف لحمر ان التحول لنصب الخيام الاحتجاجية بمنطقة العرقوب سبقه منذ الاثنين الماضي نصب خيمة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي اين يرابط عدد من عملة الشركة للتعبير على تمسكهم بمطالبهم الاساسية المتمثلة في ضمان كتلة الاجور وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة مع تحديد وزارة ىالاشراف عليها وحل كافة اشكالياتها المالية مع سن قانون اساسي خاص بهذا النوع من الشركاتحمد