قبلي: عملة شركة البستنة ينصبون خيمتين للاحتجاج قبالة صمام انابيب نقل البترول بمنطقة العرقوب


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 12:50قراءة: 0 د, 47 ث
      
وات - صعد منتسبو شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم السبت، في تحركاتهم الاحتجاجية المطالبة بضمان كتلة اجورهم وتسوية الوضعية المالية للشركة عبر نصب خيمتين للاحتجاج قبالة الصمام "الفانة" الموجود على انابيب نقل البترول بمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز

...

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي الشركة الهادي لحمر ل"وات" ان هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في اطار مواصلة تطبيق الخطوات التصعيدية التي تم الاتفاق حولها في اللائحة الصادرة عن المنظمة الشغيلة يوم السبت 5 مارس الجاري عقب الاجتماع العام للعملة الذي انتظم بدار الاتحاد والذي اقر الشروع في نصب خيام احتجاجية امام مقرات السيادة وقبالة المنشات البترولية


..



واضاف لحمر ان التحول لنصب الخيام الاحتجاجية بمنطقة العرقوب سبقه منذ الاثنين الماضي نصب خيمة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي اين يرابط عدد من عملة الشركة للتعبير على تمسكهم بمطالبهم الاساسية المتمثلة في ضمان كتلة الاجور وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة مع تحديد وزارة ىالاشراف عليها وحل كافة اشكالياتها المالية مع سن قانون اساسي خاص بهذا النوع من الشركات

حمد

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243031



  4.66% (480094 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 19 مارس 2022 | 16 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:58
Babnet
15°
Babnet15°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1215°-1117°-1017°-917°-9
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   